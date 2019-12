Verso il Natale, eventi per grandi e piccoli sull’Alpe Cimbra

venerdì, 20 dicembre 2019

Folgaria – L’attesa di Natale sta per finire anche sull’Alpe Cimbra. Mille emozioni tra natura, sport e relax, tanti appuntamenti da non perdere. Di seguito il programma completo.

Sabato 21 dicembre 2019

Folgaria

LA FABBRICA DI BABBO NATALE

Nel pomeriggio il laboratorio per tutti i bambini, costruiamo assieme dei meravigliosi lavoretti da regalare ai tuoi cari. Un alberello, un presepio, una pallina da appendere all’albero. Per bambini dai 3 ai 10 anni. Sala APT Alpe Cimbra, ore 16.30. Costo €5,00. Info e iscrizioni in APT entro le ore 12.00.

Folgaria

MERRY CHRISTMAS SHOW

Il grande spettacolo musicale natalizio si terrà nella piazza del paese con lo staff di animazione Family Emotions. Durante lo spettacolo si alterneranno momenti esilaranti, danzanti per trascorrere in compagnia il pomeriggio. Piazza San Lorenzo, ore 17.30.

Domenica 22 dicembre

Folgaria – Alpe di Coe

SMILE SKI CUP

La pista Termental a Passo Coe sarà riservata per tre ore a tutti gli iscritti alla Smile Ski Cup. Una giornata fatta a posta per tutti quelli che vogliono sfidare i propri amici in una discesa di slalom gigante cronometrata. Al termine ci sarà la premiazione per tutti. Un’occasione per passare una giornata diversa da condividere con chi scia con te. Passo Coe, ore 10. Info e iscrizioni Scuola Sci Scie di Passione tel. 346 0033926

Guardia

UN PAESE DIPINTO DA ESPLORARE

Domenica 22 dicembre alle ore 10 presso il Centro civico di Guardia di Folgaria sarà presentata la brochure “GUARDIA. I Muri Raccontano”, progetto di valorizzazione, con la stesura di una guida alle opere che ha visto la proficua sinergia dell’Amministrazione comunale, del Gruppo Ricreativo Culturale Guardia e dell’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra. Centro civico, ore 10.

Carbonare

KAN KOLIGEN/KAN MÜESTAR

Presentazione pubblica del libro di storia locale Carbonare – Kan Koligen / Kan Müestar, di Fernando Larcher. Il libro ripercorre la storia del paese di Carbonare e della frazione di Virti dalle origini ai nostri giorni. Centro civico, ore 11.

Martedì 24 dicembre

Folgaria

LA FABBRICA DI BABBO NATALE

Nel pomeriggio il laboratorio per tutti i bambini, costruiamo assieme dei meravigliosi lavoretti da regalare ai tuoi cari. Un alberello, un presepio, una pallina da appendere all’albero. Per bambini dai 3 ai 10 anni. Sala APT Alpe Cimbra, ore 16.30. Costo €5,00. Info e iscrizioni in APT entro le ore 12.00.

Mercoledì 25 dicembre

Folgaria

ARRIVA BABBO NATALE

Il giorno di Natale a Folgaria arriverà Babbo Natale con tanti doni per tutti i bambini. Con una grande slitta carica di donni e accompagnato dagli elfi attraverserà il centro di Folgaria. Ad attenderlo sulla Terrazza dell’Antico Albergo Stella d’Italia alle ore 17,30 le immancabili mascotte della fiaba dell’Alpe Cimbra Perti e Fliflick e il sottofondo musicale delle più tradizionali canzoni di Natale. Babbo Natale consegnerà un dono a tutti i bambini.

MUSEI – MOSTRE – ESPOSIZIONI

FOLGARIA

CASA MUSEO CIRILLO GROTT. Mostra permanente delle opere presso la casa natale dell’artista a Guardia.

Aperta tutti i giorni con orario 16.00-19.00. Per gruppi organizzati è necessaria la prenotazione. Info: tel. 0464 721638 www.cirillogrott.com

ESPOSIZIONE DI PRESEPI ARTIGIANALI DI GUARDIA. Lungo le vie del paese e in chiesa, dal 24 dicembre al 12 gennaio 2020.

LAVARONE

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT. Aperto dal 26 dicembre al 6 gennaio, con orario 10.00-16.30 (ultimo ingresso ore 16.00) e su richiesta per gruppi organizzati. Info e prenotazioni tel. 0464 780005 – 349 5025998 www.fortebelvedere.org. Possibili variazioni al programma di apertura in caso di condizioni atmosferiche avverse

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

SERGE MICHELONI. PAESAGGI DELL’ANIMA Sala Mostre del Municipio, dal 6 al 31 dicembre. Aperta da martedì a domenica con orario 10.00-12.30 e e15.15-19.00, chiusa il 25/12. Ingresso libero.

ESPOSIZIONE DI PRESEPI a Chiesa, Gionghi, Cappella e Bertoldi dal 24 dicembre al 5 gennaio.

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

NATALE 2019…NATALE DI CUORE Addobba la tua casa con gli oggetti realizzati dai volontari della Croce Rossa Altipiani utilizzando il legno e suoi prodotti, lasciati a terra dalla Tempesta Vaia. Il ricavato della raccolta fondi sarà utilizzato per attività di supporto alle persone bisognose. Lavarone Chiesa, ex scuole medie, nei pomeriggi di dicembre (per orari telefonare alle sedi CRI di Lavarone tel. 0464 780078 e Folgaria tel. 0464 720666).

LUSÉRN

MANUFATTI AL TOMBOLO E DIMOSTRAZIONE DELLA LAVORAZIONE TRADIZIONALE DI LUSERNA

Presso la sede dell’Associazione Culturale Merletto di Luserna “Khnöpplspitz vo Lusérn” in via Costalta 26. Info tel. 349 2260474 – merlettolusern@gmail.com. Aperta su prenotazione.