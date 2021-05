Vaccini: commissario apre a Over40, alcune Regioni scettiche. Mancano le dosi, Fontana: “No a sparate”

giovedì, 13 maggio 2021

Sondrio – Da lunedì le regioni italiane potranno aprire alle vaccinazioni degli over 40. Il commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, lancia lo sprint della campagna in vista dell’estate, confortato dal calo della curva epidemiologica.

Non tutte le regioni sono d’accordo però: da una parte chi sorride per poter destinare e accelerare su alcuni fronti e categorie economiche (attività turistiche in primis), dall’altra chi sta procedendo per un criterio anagrafico, tra l’altro con un problema di carenza di dosi.

“Noi vogliamo fare le cose sempre con coerenza. Non vogliamo fare sparate che non hanno molto significato”. Ha commentato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Radio 24 a proposito dell’apertura delle prenotazioni agli over 40: “Abbiamo le nostre agende che sono state riempite dai 50-60enni che hanno aderito e sono molto orgoglioso di questo. Fino al 20 maggio abbiamo la programmazione delle dosi che ci verranno consegnate. Dopo il 20 sapremo se arriveranno ulteriori dosi. Credo che quella sia la data nella quale possiamo prevedere un eventuale allargamento”.