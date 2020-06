Una mostra su De Gasperi per guardare alla ripartenza: proposta del consigliere provinciale Claudio Cia

martedì, 16 giugno 2020

Trento – Una mostra su De Gasperi per guardare alla ripartenza. E’ stata presentata oggi dal consigliere Claudio Cia (Agire per il Trentino) una proposta di mozione per realizzare una mostra che possa incentrarsi sulla figura dello statista trentino Alcide De Gasperi e il suo ruolo imprescindibile nella rinascita del Paese nel dopoguerra.

“L’idea nasce dal fatto il Consiglio provinciale ha approvato lo scorso febbraio la mozione “Gemellaggio fra la Provincia di Trento e il Comune di Matera”, una proposta – presentata dallo stesso Cia – che ha le sue radici nel forte legame tra lo statista trentino e la città dei Sassi. L’idea iniziale era di suggellare l’iniziativa in occasione del settantesimo anniversario della prima storica visita di De Gasperi a Matera, in veste di Presidente del Consiglio dei ministri, che ricade proprio quest’anno, il 23 luglio. “Purtroppo l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha fatto irruzione nella nostra quotidianità e – racconta Cia – ha rallentato anche questo percorso di avvicinamento tra due realtà geograficamente lontane fra loro, ma che hanno nelle loro storie una figura in comune nel quale riconoscersi e avvicinarsi”.

“L’emergenza economica lasciata dalla pandemia da coronavirus - spiega il consigliere – non può che portarci a guardare con rinnovato interesse allo spirito con il quale De Gasperi si ritrovò a dover risollevare il Paese nel dopoguerra, e proprio a Matera ha voluto affrontare in maniera decisa e decisiva il problema del risanamento dei Sassi, determinando una svolta per quella città e quella comunità”. “Da qui l’idea che la data simbolica del 23 luglio - conclude Cia - pur tenendo fermo l’obiettivo di un percorso comune che solo un gemellaggio tra due realtà diverse può portare a maturare – possa comunque generare un percorso culturale che attraverso la storia, ci ricordi che una ripartenza, seppur difficile, è sempre possibile”.