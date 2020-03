lunedì, 23 marzo 2020

Trento – A Trento il parco di Piazza Venezia attraversabile dai residenti delle via soprastanti per recarsi in città in sicurezza.

Il parco di piazza Venezia è chiuso come tutti i parchi cittadini, ma ai residenti di via dei Giardini, di via Venezia, di via della Collina e di via delle cave ne è consentito l’attraversamento per recarsi in città in sicurezza in quanto la parte bassa di via venezia non ha marciapiede.