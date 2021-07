Trentino, svelato il Festival dello Sport: “L’attimo vincente”

lunedì, 19 luglio 2021

Trento – Con il titolo “L’attimo vincente” torna a Trento dal 7 al 10 ottobre la quarta edizione de il Festival dello Sport, organizzato da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la collaborazione di Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Apt di Trento e con il patrocinio del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico. Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto quella del 2020 svolgersi in digilive, torna a Trento l’appuntamento sportivo e culturale che ospiterà tantissimi eventi, tutti gratuiti, condotti dalle firme Gazzetta con una sfilata di stelle e protagonisti del grande sport nazionale e internazionale: atleti e atlete, olimpici e paralimpici, campioni, allenatori, coach, autorità, tecnici ed esperti.

Alla conferenza stampa di presentazione delle date e del tema del festival, svoltasi a Trento e moderata da Giampaolo Pedrotti dell’Ufficio stampa della Provincia, hanno partecipato: il Presidente e Amministratore Delegato RCS MediaGroup Urbano Cairo, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, il direttore de La Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli, il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, l’Assessore allo sport e turismo della Provincia autonoma di Trento Roberto Failoni, il Sindaco di Trento Franco Ianeselli, presidente del CONI di Trento Paola Mora, l’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il Vicedirettore vicario La Gazzetta dello Sport e Direttore scientifico il Festival dello Sport Gianni Valenti e il designer Aldo Drudi.

“E’ un piacere ritornare a parlare di Festival dello Sport. Siamo alla quarta edizione e dopo la parentesi digilive dell’anno scorso, quest’anno si torna a Trento una città bellissima. “ha commentato il Presidente e Amministratore Delegato di RCS MediaGroup Urbano Cairo. “Continueremo ad avere un’importante presenza digitale che permetterà di rendere questo grande evento sempre più diffuso e internazionale. Tanti saranno gli eventi, i talk, i dibattiti e un numero incredibile di ospiti. Questo è un anno speciale per lo sport italiano e dopo la vittoria della Nazionale Italiana agli Europei speriamo di avere tanti atleti in arrivo dalle Olimpiadi di Tokyo e di festeggiarli con le loro medaglie e le loro storie.”

“Il Festival dello Sport per La Gazzetta dello Sport è un momento importantissimo che testimonia la vitalità del nostro giornale che quest’anno ha compiuto 125 anni: è il quotidiano sportivo più letto e più vecchio d’Europa ma anche il più innovatore. Ha sempre trovato nuove strade per raccontare lo sport e il Festival è una di queste.” Ha commentato il direttore Stefano Barigelli. “Il Festival dello Sport accorcia la distanza tra i grandi campioni e gli spettatori. I campioni sono spesso irraggiungibili per il tifoso, ma noi riusciamo ad avvicinarlo agli appassionati. Raccontiamo gli sportivi in una forma diversa, regalando al campione una luce nuova, che illumina dei particolari che li raccontano in una forma diversa, completa, migliore di qualsiasi intervista. Quest’anno sarà il festival della ripartenza, ci auguriamo avvenga in presenza nelle modalità che ci saranno consentite. Arriva nell’anno degli Europei e delle Olimpiadi, un momento importante, non solo sportivo. Siamo un grande Paese che ha bisogno di ritrovare un po’ di orgoglio e anche un sorriso. E lo sport è il vaccino più efficace per riuscirci.

“Siamo felici di tornare a Trento dal 7 al 10 ottobre, quest’anno il titolo del Festival sarà l’ATTIMO VINCENTE che segue i record, i fenomeni e we are the champions. L’attimo vincente perché ci piace immaginare che i campioni o i personaggi che arriveranno a Trento ci possano raccontare il momento in cui ognuno di loro varca il traguardo o sente il fischio finale dell’arbitro quando conquistata una grande vittoria il film della sua vita sportiva gli scorre davanti agli occhi con tutte le fatiche e le rinunce fatte per arrivare a quei risultati.” dice il vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport Gianni Valenti. “Durante il festival torneranno i talk, i dibattiti, gli eventi live ed i camp, saranno quattro giorni con un calendario serrato e vario nel pieno rispetto delle normative sanitarie. Nei tre anni di Festival hanno partecipato 700 ospiti, abbiamo organizzato 350 eventi e raggiunto oltre 15 milioni di video views. È un anno particolare e abbiamo tanto da celebrare; speriamo sia una grande festa con tante medaglie in arrivo da Tokio. Gli atleti come sempre saranno i grandi protagonisti del festival che oltre alle discipline olimpiche manterrà sempre dei comparti importanti di calcio, motori e montagna. Per quanto riguarda i camp tre nuove discipline come il tennis, il padel e lo skateboard”.

«Sono eventi particolarmente entusiasmanti da vivere per gli spettatori, ma anche per i campioni che qui a Trento hanno trovato un contesto ideale, tanto che molti sono diventati nostri testimonial. In due edizioni abbiamo avuto oltre 110 mila presenze.” – ha detto L’Amministratore Delegato Trentino Markting Maurizio Rossini “In quei giorni la città vive per restituire, ai trentini e ai tanti ospiti che ci raggiungono da molte regioni italiane, le emozioni dentro i teatri, nei vicoli e nelle piazze. Preziosa in questo senso la collaborazione con le Società sportive e le Federazioni, che ci aiutano ad animare molti di questi luoghi permettendo a tanti giovani di praticare molte discipline o di scoprirne di nuove.»

“La collaborazione fra la Provincia autonoma di Trento, La Gazzetta dello Sport e RCS sta dando grandi risultati – ha detto il presidente Maurizio Fugatti – e siamo davvero molto soddisfatti. Il Trentino, come noto, pur essendo un territorio di piccole dimensioni, è la provincia più sportiva d’Italia, con oltre 64 mila atleti iscritti alle varie federazioni e con tante squadre ai massimi livelli. Siamo tutti impegnati affinché anche la prossima edizione di questo Festival, dopo le prime due in presenza, sia un altro successo, sperando che lo sviluppo della pandemia ci consenta di farlo in presenza, come abbiamo fatto per il Festival dell’Economia. Abbiamo investito e continueremo ad investire sullo sport e la prospettiva delle Olimpiadi invernali del 2026 ci darà ulteriore slancio”.

“Per noi trentini è un grande spot, capace di esaltare il connubio fra sport e turismo che per il nostro territorio è fondamentale – ha detto l’assessore provinciale Roberto Failoni. Noi siamo una palestra a cielo aperto dove praticare sport è molto facile e molto suggestivo. Ringrazio RCS e La Gazzetta dello Sport che mettono il cuore per realizzare questo evento, davvero unico a livello nazionale. L’edizione del 2019 è stata un grande successo, l’auspicio è di poter replicare ad ottobre, con la presenza a Trento di tanti visitatori e magari di qualche atleta con al collo una medaglia olimpica”.

“Questo Festival – ha detto il sindaco di Trento Franco Ianeselli – arriva davvero in un anno e in un momento speciale: perché nonostante le limitazioni della pandemia lo sport è sempre stato ben presente nella nostra vita. Vi invito tutti a Trento a metà ottobre, per incontrare grandi atleti, per discutere, provare una nuova disciplina sportiva, imparare, appassionarvi, divertirvi. Proprio questo, a ben vedere, è uno dei record e dei primati dello sport, la sua capacità di muovere, appassionare e unire tante persone.

“E’ un Festival inclusivo – ha ricordato la presidente del Coni di Trento Paola Mora – perché capace di portare i grandi campioni a contatto con il pubblico in una dimensione quasi amicale. Un Festival molto legato al nostro territorio al quale partecipano anche molti volontari, la ricchezza più grande per lo sport trentino”.

“Ho sempre partecipato al Festival dello Sport che in poche edizioni è riuscito a guadagnare interesse, credibilità e prestigio anche a livello internazionale.” dice il Presidente del CONI Giovanni Malagò. “I colleghi incontrati all’estero conoscono questo grande evento e di questo sono grato per l’importanza che dà allo sport italiano.”

Luca Pancalli, Presidente Comitato Italiano Paralimpico, ha ricordato come il festival sia stato fin dall’inizio un concentrato di passione sportiva senza distinzione fra mondo olimpico e paralimpico.

È stato inoltre presentato dall’autore, Aldo Drudi, il manifesto del Festival dello Sport che ne rappresenta tutte le caratteristiche; il colore, l’energia, gli sportivi che si uniscono agli appassionati e i grandi eventi del 2021.

La città accoglierà il Festival dello Sport in tutti i suoi spazi: teatri e palazzi storici, piazze, atenei, musei, aree allestite appositamente per il Festival, come la grande libreria in piazza duomo. Tanti gli appuntamenti indoor e attività outdoor che offriranno informazione, spettacolo, mostre, divertimento e tanto sport durante le quattro giornate. Le piazze saranno dedicate allo sport praticato, con campi di gioco e palestre per divertirsi e allenarsi affiancati da coach professionisti e atleti di grande livello. I camp di arrampicata, basket, skateboard, tennis e padel saranno realizzati in collaborazione con le federazioni e associazioni locali dei vari sport.

I principali appuntamenti in palinsesto saranno trasmessi in streaming sul sito Gazzetta.it e www.ilfestivaldellosport.it