Notte di assembramenti in centro a Trento

domenica, 31 maggio 2020

Trento – Assembramenti in centro con decine di giovani senza mascherine a Trento, potenziati i controlli delle forze dell’ordine.

“Non va abbassata la guardia”, è questo il messaggio emerso nei diversi incontri istituzionali a Trento organizzati nei giorni scorsi. Le forze dell’ordine, amministratori locali e categorie degli esercenti hanno condiviso il piano per evitare inutili assembramenti e da parte delle forze dell’ordine sono stati annunciati serrati controlli sugli assembramenti.

Stanotte (foto scattata all’1.37 dal gruppo la Portèla di Trento) altri assembramenti e schiamazzi con mascherine calate o assenti in centro storico a Trento. Tutto questo nonostante l’appello delle istituzioni su iniziativa del Commissario del Governo Sandro Lombardi.

Il messaggio di Trento, come in gran parte dei capoluoghi da Nord a Sud, di gran parte del mondo giovanile è chiaro: la voglia di ritorno alla normalità è più forte dei timori per il pericolo sanitario.