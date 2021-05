Tenno, nuova struttura da adibire a Parco delle feste

domenica, 16 maggio 2021

Tenno – Via libera a una nuova16 struttura da adibire a Parco delle feste a Tenno (Trento).

In località Ville del Monte a Tenno potrà essere realizzata una nuova struttura: lo stabilisce una decisione assunta dalla Giunta provinciale, su proposta del vicepresidente e assessore all’urbanistica e ambiente Mario Tonina (nella foto). La richiesta del Comune è stata accolta, in deroga al Prg, al fine di venire incontro al bisogno di supportare le tante attività pubbliche promosse dall’associazionismo locale, oltre che dalla stessa amministrazione comunale.

“La nuova realizzazione – spiega l’assessore Tonina – consentirà di mettere a disposizione della cittadinanza strutture di supporto alle attività esterne, un’area interna adeguata anche per l’offerta gastronomica, completa di servizio bar e spazi ricreativi, servizi igienici e quant’altro possa servire in occasione di feste campestri e altre manifestazioni. L’obiettivo di fondo è anche quello di offrire garanzie precise sui temi della gestione della logistica, della sicurezza, del contenimento dell’impatto ambientale”.

Il nuovo edificio avrà dimensioni pari a 30,60 per 9,60 metri ed un’altezza di 4,40metri, per complessivi 900 metri cubi di volume, e sarà rivestito in doghe di legno di larghezza variabile con manto in copertura in lamiera corten. Un vero e proprio Parco delle Feste, che verrà realizzato in un’area pianeggiante, raggruppando tutte le funzioni proprie che si rendono necessarie per l’organizzazione di eventi pubblici: dai locali cucina ai servizi igienici, ai depositi con ulteriori locali da utilizzare come ristoro in caso di maltempo o nei periodi più freddi.