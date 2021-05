Stop al lockdown: il Senato boccia la mozione FdI. Meloni: “Governo? Vuole riaprire solo a parole”

giovedì, 13 maggio 2021

Brescia – Il Senato ha bocciato l’ennesima mozione di Fratelli d’Italia con la quale il partito guidato da Giorgia Meloni chiedeva riaperture. Quattro i punti richiesti, dallo stop al coprifuoco a quello riguardante l’obbligo di mascherina all’aperto, passando dalla riapertura delle attività in sicurezza e dalla possibilità di avere visite da casa di amici e parenti.

“Erano quattro punti di buonsenso, per poter far ripartire la nostra Nazione. Ancora una volta i proclami del Governo su coprifuoco e riaperture vengono smentiti in Aula. La loro volontà di riaprire è solo a parole”, il commento di Giorgia Meloni dopo l’esito della votazione.

LUNEDI’ CABINA DI REGIA, STOP A DIVERSE ATTIVITA’ FINO A LUGLIO: REBUS TURISMO

Sul fronte dell’alleggerimento delle misure, non succederà nulla almeno fino a lunedì, quando si riunisce la Cabina di Regia: la linea rigorista dovrebbe prevalere all’insegna della prudenza, con uno schema di limitazioni confermato – a meno di dietrofront clamorosi del Governo – anche per il mese di giugno con stop ad attività (piscine, palestre, locali al chiuso, spostamenti, visite, cerimonie) con diverse regole inefficaci, senza fondamento scientifico e controproducenti generando sempre più danni sul piano socio-economico. Dal 24 maggio dovrebbe essere spostato solo di un’ora il coprifuoco, il vero cambio di passo non è atteso prima della metà di giugno con conseguenze pesanti sul settore turistico e ricettivo e un punto interrogativo enorme specie per la prima parte della stagione estiva.