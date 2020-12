Ripartenza delle scuole, nuova Conferenza di servizio urgente in provincia di Sondrio

martedì, 29 dicembre 2020

Sondrio – Si è tenuta questa sera una nuova Conferenza di servizio urgente con i Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di II grado della provincia di Sondrio convocata dal Dirigente dell’Ust, Fabio Molinari, al fine di coordinare le attività in vista della ripresa delle lezioni in presenza dal 7 gennaio 2021 secondo quanto stabilito alla luce dell’Ordinanza del Ministero della Salute, Roberto Speranza, del 24 dicembre. L’incontro, che si è svolto con l’ormai consueta modalità via streaming e che ha visto anche la partecipazione dei rappresentanti del trasporto pubblico locale, ha fatto seguito alla riunione del Tavolo di coordinamento della Prefettura di Sondrio che si è tenuta nel pomeriggio.

“Il 7 gennaio anche gli studenti delle scuole superiori della provincia di Sondrio potranno riprendere le attività didattiche in presenza e fare nuovamente rientro in aula con una percentuale del 50% fino al 15 gennaio mentre, la restante parte dell’attività, proseguirà attraverso la modalità della didattica digitale integrata, così come stabilito dall’Ordinanza del Ministero della Salute e dalla successiva nota del Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Marco Bruschi – dichiara il Dirigente UST, Fabio Molinari –. Di concerto con la Prefettura, le società di trasporto e gli Enti locali, continueremo a lavorare affinché la percentuale delle attività in presenza possa progressivamente aumentare. Per quanto concerne invece gli ingressi a scuola da parte degli studenti non è prevista l’introduzione di entrate scaglionate ma verrà conservato un unico turno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza”.

TRASPORTO PUBBLICO

In precedenza si è tenuta una riunione in videoconferenza del Tavolo di coordinamento vertente sul tema dell’organizzazione dei trasporti in vista della ripresa delle attività scolastiche il 7 gennaio 2021. All’incontro, presieduto dal Prefetto di Sondrio, erano presenti per la Regione Lombardia Silvia Maria Volpato e Brunella Reverberi, per la Provincia di Sondrio Emanuele Pasini, i Sindaci di Morbegno Alberto Gavazzi e di Chiavenna Luca Della Bitta, per il Comune di Sondrio il Vicesindaco Luciano Balsarri, per il Comune di Tirano l’Assessore Sonia Bombardieri, per l’Ufficio Territoriale Scolastico il Dirigente Fabio Molinari, per l’Agenzia del Trasporti Pubblico Locale Cristina Carmeli, per Trenord Andrea Galletta, per l’Associazione FAI NCC Alfonso Riva, per Confartigianto Daniele Gavazzi, per la Società Trasporto Pubblico Sondrio Natalia Cristini, per la Società Perego Carlotta e Nicolò Perego, per la Società Gianolini Servizi e Trasporti il titolare Fabrizio Gianolini.

I convenuti hanno preso atto che l’organizzazione finora predisposta avrebbe permesso di trasportare, in piena sicurezza e rispettando le prescrizioni vigenti (capienza massima del 50% per i mezzi di trasporto) il 75% degli studenti della provincia di Sondrio. Tuttavia, l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020 ha imposto il limite delle presenze all’interno delle scuole al 50%, pertanto si è provveduto a programmare la rimodulazione delle citate presenze all’interno dei singoli Istituti scolastici, affinché venga rispettato il predetto nuovo limite, mantenendo però inalterata l’organizzazione generale dei trasporti che rimane virtualmente in grado di trasportare il 75% degli scolari.

La riunione del Tavolo di coordinamento è stata aggiornata a sabato 2 gennaio 2021 per la definitiva approvazione del predetto documento.