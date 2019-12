Pusteria, riaperta la linea tra Fortezza e Valdaora

lunedì, 23 dicembre 2019

Pusteria – A un mese dalle frane dovute al maltempo riaperta oggi il tratto di ferrovia tra Fortezza e Valdaora. Il primo treno da Fortezza a Valdaora è partito oggi a mezzogiorno.

Come annunciato, è ripreso oggi con cadenza oraria in entrambe le direzioni il traffico sulla linea della Val Pusteria. “Dalla chiusura per maltempo di metà novembre – afferma l’assessore Daniel Alfreider – si è lavorato in modo febbrile e oggi si è quindi potuto procedere con la riapertura della tratta tra Fortezza e Valdaora. Si tratta di un risultato eccezionale tenendo conto di tutti i cantieri che erano stati aperti ed è stato possibile ottenerlo solo grazie all’ottima collaborazione tra la Provincia, la STA, RFI, e i concessionari Trenitalia e SAD”. Ora si farà tutto il possibile, ha aggiunto Alfreider, per arrivare al più presto possibile alla riapertura dell’intera tratta fino a San Candido per la quale, è stato annunciato la settimana scorsa, si rende necessaria la costruzione di un nuovo ponte. Tutte le informazioni sugli orari dei treni in servizio e sui bus sostitutivi sono presenti in internet.

Stamani l’assessore e la direttrice di ripartizione Karin Branner hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni turistiche dell’Alta Val Pusteria per informarli sui prossimi passi da compiere. Erano presenti Mark Winkler della Sexten Dolomiten AG e Thomas Walch degli albergartori dell’Alta Pusteria. “Con i bus sostitutivi – ha spisgato – Alfreider – la zona è già ben raggiungibile. I servizi per le zone sciistische sono organizzati dalle associazioni turistiche, ma per le le prossime settimane stiamo lavorando ad un loro potenziamento”.