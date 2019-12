Ponte di Legno Winter Voice Festival, musica e intrattenimento nel programma settimanale

lunedì, 30 dicembre 2019

Ponte di Legno – L’anno è agli sgoccioli, il pienone in Alta Valle Camonica è già stato registrato nel weekend appena trascorso e ricco è il programma degli appuntamenti messi a punto dalla Pro loco di Ponte di Legno.

Musica e intrattenimento in prima linea: ieri il Ponte di Legno Winter Voice Festival con lo spettacolo in Piazza XXVII Settembre che ha visto protagonisti alcuni dei più noti Talent Televisivi Nazionali, Chiara Grispo, grande protagonista di Amici 2015; Roberto Pompa, tra i talenti più sorprendenti di X Factor 2013, Andrea Butturini, finalista a un passo dalla vetta assoluta a X Factor 2018, Debora Manenti, fresca vincitrice del prestigioso Festival di Castrocaro, Alessandra Regosini, voce che incanta e convince i giudici di X Factor 2015, presentati da Tony Biemme sotto la direzione artistica di Ruggero Tavelli (Artone).

Il clou si avrà a Capodanno: per la notte di San Silvestro musica e opportunità di accogliere in festa il nuovo anno in piazza con l’animazione dal tardo pomeriggio, inframezzata dalla tradizionale fiaccolata dei maestri di sci. Al Palazzetto dello Sport invece il 2020 sarà festeggiato da SnowBirth, a ritmo dei dj, con special guest Cristian Marchi.

PROGRAMMA EVENTI

Lunedì 30 dicembre

17.30 - PONTE DI LEGNO WINTER MUSIC FESTIVAL “BABY BLONDE” in concerto in piazza XXVII Settembre.

21.00 - L’APE AD ESEMPIO… Spettacolo a cura di Luigi Ottoni, con la partecipazione di Mario Rizzi in Sala Unione dei Comuni. Organizza Commissione Biblioteca e Pro Loco.

Martedì 31 dicembre

FESTA DI CAPODANNO IN PIAZZA XXVII SETTEMBRE Animazione, fiaccolata e musica dalle ore 17.00 fino alle 02.00

Mercoledì 1 gennaio

17.30 - PONTE DI LEGNO WINTER MUSIC FESTIVAL “QUEEN LEGEND” Cover band in Piazza XXVII Settembre.

Venerdì 3 gennaio

17.00 – LA FIABA DI FATA SMEMORINA Laboratorio per famiglie adatto a tutte le età per la costruzione di una fiaba personalizzata del Natale di Ponte di Legno. In Sala Unione dei Comuni. Iscrizione obbligatoria presso Pro Loco € 5.

21.00 – CERVI, ROSE CAMUNE E ASTRONAUTI. Tra suggestione e archeologia. Simboli e misteri tra le incisioni rupestri della Valle Camonica (sito UNESCO dal 1979). Con Luca Giarelli (Società Storica e Antropologica di Valle Camonica) in Sala Unione dei Comuni. Organizza Commissione Biblioteca e Pro Loco.

Sabato 4 gennaio

16.30 – CACCIA AL TESORO DELLA BEFANA. Animazione nel centro storico, ritrovo in piazza XXVII Settembre.

20.00 – SCI NOTTURNO. Sulla pista Valbione fino alle ore 22.50. Alla partenza della seggiovia musica e vin brulé con i Gruppi Alpini di Ponte di Legno, Precasaglio e Pezzo.

Dal 21 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020 mostra: ANDY WARHOL FOR CHRISTMAS. Profano come sacro. Icone su carta del genio della Pop Art presso la sala mostre dell’Unione dei Comuni in via Salimmo, tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30.

SCI NOTTURNO a Ponte di Legno – Pista Valbione. Mercoledì dalle ore 20.30 alle 22.50 con musica e vin brulè con i Gruppi Alpini Pontedilegno, Pezzo e Precasaglio – Sabato dalle 20.00 alle 22.50.

