Pisogne: il maresciallo Sechi guida la Stazione carabinieri

domenica, 18 luglio 2021

Pisogne – Nuovo comandante alla Stazione carabinieri di Pisogne (Brescia), ora guidata dal Maresciallo Maggiore Battista Paolo Sechi.

Nato a Ittiri (Sassari) l’1 maggio 1965, dopo il diploma in ragioneria, a 20 anni si è arruolato come Carabiniere Effettivo, prestando poi servizio a Palermo. Ha poi vinto il concorso per sottufficiali e, dopo aver frequentato un anno di corso a Velletri ed un anno a Firenze, nel giugno 1988 è stato destinato alla Stazione carabinieri di Borno (Brescia).

Dal giugno 1990 a febbraio del 1995 è stato prima capo equipaggio e poi Comandante dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Breno. Dopo un breve periodo trascorso come sottordine alla Stazione carabinieri Vilminore di Scalve (Bergamo) è ritornato a Breno e per quasi ventuno anni ha prestato servizio al Nucleo operativo.

In quest’ultimo periodo, oltre a prendere parte a numerose e importanti attività di polizia giudiziaria, ha conseguito la qualifica di addetto al sopralluogo e repertamento. Ora inizierà una nuova esperienza: a lui è stata affidata la sicurezza dell’intera comunità e del territorio di Pisogne.