Non solo sci: rebus scuola, a inizio 2021 potrebbero restare chiusi teatri, cinema e palestre

lunedì, 28 dicembre 2020

Darfo Boario Terme – Oltre all’ennesimo rinvio della stagione sciistica, altre brutte sorprese potrebbero giungere entro l’Epifania per cittadini e attività.

I continui appelli alla prudenza perduranti da mesi per politici e scienziati potrebbero materializzarsi nel mantenimento della suddivisione ‘a colori’ anche dopo la scadenza del Decreto Natale tornando alla situazione di inizio dicembre: ancora incertezza sul rientro a scuola (dall’inizialmente ipotizzato 75% ora si discute del 50% di studenti che rientrerebbero con la didattica in presenza alle scuole secondarie di secondo grado), quasi certo il rinvio (non si sa fino a quando, visto che per molti l’ultima deadline per aprire è a fine gennaio) della stagione sciistica, potrebbe essere rinnovata la sospensione anche delle attività di palestre, cinema e teatri. Si deciderà anche sulla base dei dati epidemiologici di inizio 2021, ma potrebbero essere dunque rinnovate misure che prevedono la sospensione di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri spazi anche all’aperto, così come la chiusura di palestre e piscine.