Misure anti-Covid prorogate a Rovereto: l’ordinanza di distanziamento per il mercato

sabato, 22 agosto 2020

Rovereto – Il Comune di Rovereto ha deciso di prorogare l’ordinanza emessa il 22 maggio 2020 e già procastinata a luglio. Fino alla data 30 settembre 2020 vigono le disposizioni per evitare assembramento di persone, ampliando l’area mercatale originaria su nuove aree (Borgo Santa Caterina, Largo Santa Caterina, via Dante fino all’incrocio con via Setaioli). Pertanto è stata disposta:

- l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 06.00 alle ore 14.30 dei giorni di martedì a partire dal giorno 1 settembre 2020 fino al giorno 30 settembre 2020, a Rovereto in via Fontana, Borgo Santa Caterina, Largo Santa Caterina, via Dante, via Tartarotti, e via Follone nel tratto compreso tra via Dante e via Flaim, per lo svolgimento del Mercato settimanale periodico;

- l’istituzione del senso unico alternato a vista su via Garibaldi, via Mazzini e via delle Scuole limitatamente alle autovetture ed ai mezzi con massa inferiore alle 3,5 tonnellate. per consentire ai soli residenti, frontisti e titolari di posto auto, l’accesso e il recesso da e verso piazza Battisti, per il periodo di cui al punto precedente;

- il Comando di Polizia locale, qualora si rendesse necessario, ha facoltà di disciplinare il traffico e la presenza di persone.

- sarà garantito il transito da via Campagnole verso via Tacchi.