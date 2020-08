Mascherine, le nuove linee guida Oms: “Sopra i 12 anni se non c’è il distanziamento”

sabato, 22 agosto 2020

Brescia – I cambi di vedute sui presunti strumenti per combattere l’emergenza-Covid sono all’ordine del giorno: tamponi, guanti, mascherine. Su quest’ultime arriva la nuova ‘raccomandazione’ dell’Oms.

MASCHERINE SOPRA I 12 ANNI

Mascherine sì, mascherine no, mascherine forse. Esperti e scienziati divisi da mesi sul tema, prima evidenziando la controproducenza e gli effetti negativi dello strumento e poi incentivando l’uso: ora la nuova raccomandazione arriva dall’Oms ed è “ai bambini sopra i 12 anni”, che dovrebbero indossare le mascherine negli stessi contesti degli adulti. Il fastidio coi mesi caldi estivi ha aumentato le perplessità su uno strumento che anche per vecchie epidemie non ha rispecchiato consigli e comportamenti uniformi con diverse vedute.

La raccomandazione Oms vale in particolare “quando non possono garantire una distanza di almeno un metro dagli altri e c’è una trasmissione diffusa nell’area”, spiega l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite nelle nuove linee guida sviluppate in collaborazione con l’Unicef.