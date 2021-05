Lockdown, le Camere di Commercio di Trento e di Bolzano a favore dell’abolizione della quarantena per chi entra in Italia

giovedì, 6 maggio 2021

Trento – Il Governo italiano sembra indirizzato a sospendere dal 15 maggio la quarantena obbligatoria di cinque giorni per coloro che dall’Europa entrano in Italia, almeno per chi avrà il Green Pass.

I presidenti delle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano, rispettivamente Giovanni Bort e Michl Ebner, insieme ai Senatori e Deputati della Regione Trentino-Alto Adige, si sono impegnati fortemente sul fronte politico nazionale, affinché venisse eliminato quanto prima questo vincolo alla possibilità di ingresso dei cittadini europei nel Paese.

I due presidenti avrebbero auspicato che l’obbligo di quarantena venisse sospeso già prima del 15 maggio: “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto e vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono impegnati a tal fine. È un primo passo nella direzione giusta affinché il turismo possa riprendere al più presto nella nostra regione. Auspichiamo che altri Stati Ue seguano questo esempio e facciano in modo che i turisti di ritorno dalle vacanze non debbano stare in quarantena una volta rientrati nel Paese di provenienza”.