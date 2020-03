L’appello di CGIL, CISL, UIL Trento: “Sospendere le attività economiche non essenziali”

sabato, 21 marzo 2020

Trento – Lettera al premier Conte di Landini, Furlan e Barbagallo per chiedere un incontro sulla sicurezza nel mono del lavoro, i sindacati trentini si accodano e formulano un nuovo appello al presidente della Provincia, Fugatti, per sospendere le attività economiche non essenziali: “Usiamo l’Autonomia, facciamolo subito”.

Dichiarazioni dei segretari generali di Cgil Cisl Uil del Trentino, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti: “Anche Cgil Cisl Uil a livello nazionale hanno oggi ribadito con una lettera dei segretari generali Landini, Furlan e Barbagallo al premier Conte la necessità di sospendere tutte le attività economiche non essenziali sull’intero territorio del Paese. L’emergenza sanitaria richiede misure straordinarie ed estreme per cercare di ridurre la diffusione di Covid-19 e impedire la morte di migliaia di persone. Anche in Trentino, dove il tasso di contagio è quasi più alto delle Regioni limitrofe è ora che il Presidente Fugatti abbandoni il suo proverbiale attendismo che rischia di favorire il contagio, invece di frenarlo. Sono settimane ormai che chiediamo la sospensione delle attività non essenziali. Ora anche gli Artigiani chiedono di chiudere tutti i cantieri. E’ il momento che il presidente Fugatti usi fino in fondo le potestà dell’Autonomia speciale e fermi tutto subito. Non c’è più tempo”.