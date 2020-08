“La Fiaba Regna sull’Alpe Cimbra” a Lavarone, due giorni da fiaba al Parco Palù

sabato, 22 agosto 2020

Lavarone – Il 29 e 30 agosto al Parco Palù di Lavarone due giorni da Fiaba “La Fiaba Regna sull’Alpe Cimbra”. Fiabe, leggende, magia e divertimento: due giorni in cui venir trasportati nel fantastico mondo delle favole in cui i grandi tornano piccini ed i piccini liberano tutta la loro fantasia.

Tutto questo e molto altro è ciò che propone l’evento la Fiaba Regna sull’Alpe Cimbra che si svolgerà sabato 29 e domenica 30 agosto nella splendida cornice del Parco Palù a Lavarone. Un parco di dimensioni notevoli dove poter correre e divertirsi sentendosi completamente liberi e dove proprio quest’anno sono stati introdotti dei nuovi giochi, tra cui l’ormai famoso Khlokkn SpilIl – il Gioco delle Campane.

Per due giorni protagoniste saranno le fiabe d’altri tempi come: La Brava Part, Tüsele Marüsele e la leggenda del Becco di Filadonna. Non mancheranno però, anche le più recenti come la fiaba dell’Avéz del Prinzep o la fiaba dell’Alpe Cimbra, scritte per esaltare il legame particolare con la natura e l’immaginario di questi luoghi fatati.

Le fiabe, però, non saranno l’unica attrattiva di queste due giornate dedicate ai bambini. In programma ci sono anche i giochi di una volta, si impareranno gli antichi mestieri e si conosceranno gli animali del bosco. Ci saranno laboratori – come la costruzione di una pecorella, la cornice con il materiale del bosco, il vasetto delle erbe aromatiche e molti altri– poi le visite guidate, le cacce al tesoro, i trekking nella natura.

Nelle due giornate alcuni importanti spettacoli arricchiranno il palinsesto di questo evento che farà divertire i bambini e farà tornare i bambini i genitori.

Info utili

• Evento adatto ai bambini dai 4 ai 10 anni

• Iscrizione obbligatoria sul sito www.alpecimbra.it nella pagina grandi eventi

• Costo di iscrizione per le due giornate € 20,00 – per un giorno € 15,00

Info apt Alpe Cimbra 0464724100 o info@alpecimbra.it