Iseo, nuovo rilevatore del traffico in direzione Valle Camonica

venerdì, 7 maggio 2021

Iseo – La Provincia di Brescia in questi giorni ha posizionato, all’uscita della galleria Montecognolo di Iseo in direzione Valle Camonica, un rilevatore del traffico veicolare a fini statistici. “Visto il panico che si è scatenato tra i miei concittadini – commenta Marco Ghitti, sindaco di Iseo-, voglio tranquillizzare gli iseani, ribadendo che non si tratta di un autovelox, ma di un semplice rivelatore del traffico. Ovviamente per il rispetto delle regole, ricordo a tutti la necessità nel rispettare i limiti di velocità”.