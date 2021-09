Iseo: Legambiente Basso Sebino contraria al piano di lottizzazione Covelo

martedì, 21 settembre 2021

Iseo – Il piano di lottizzazione in località Covelo di Iseo (Brescia) divide. Il 30 settembre sarà avviata la procedura di assoggettabilità del piano di lottizzazione del comparto “ F” , in località Covelo. Il progetto di Piano attuativo è stato presentato congiuntamente dall’Immobiliare “Il Ponte” spa, che detiene il 71% dell’area, e un soggetto privato che detiene il 29%. Il progetto prevede la realizzazione di due fabbricati uno di 2.500 metri quadri per un nuovo supermercato e l’altro di 1.000 metri quadri ad uso commerciale.

“Complessivamente l’intervento interesserà una superficie catastale di 13.850 metri quadri che, con la realizzazione dei parcheggi, sarà quasi interamente cementificata. Il PGT d’Iseo approvato nel 2012 (giunta Venchiarutti) aveva inserito l’area di Covelo come “ambito di possibile trasformazione “F”. Stessa cosa per l’area dove è stato costruito il supermercato Conad e si vorrebbe realizzare il LIDL. Nel paese del Sebino dove la politica non si riesce a far riaprire il punto nascite dell’ospedale pubblico e a rilanciare la struttura sanitaria territoriale si vuole invece puntare su una eccessiva concentrazione di supermercati. Pur disponendo già di tre supermercati “Ex Zerbimark” , “Conad” e “MD”, il quarto, quello della Lidl, è fermo per un ricorso di Legambiente al Consiglio di Stato, ora si vorrebbe costruirne un quinto su un’area verde a Covelo”, spiega Dario Balotta (nella foto), presidente circolo Legambiente basso Sebino.