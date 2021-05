Interramento elettrodotto Lavis-Borgo Valsugana, la posizione del gruppo consiliare Fratelli d’Italia

sabato, 15 maggio 2021

Lavis – Interramento elettrodotto Lavis-Borgo Valsugana, il gruppo consiliare Fratelli d’Italia: “Il nostro voto contrario all’Odg di Degasperi giustificato dalla limitatezza della proposta”. Nella giornata di ieri il centrodestra ha bocciato, per 20 voti a 12, l’ordine del giorno presentato dal Consigliere provinciale di Onda Civica Filippo Degasperi che puntava ad impegnare la Provincia a muoversi per l’interramento del “nuovo elettrodotto di Terna Rete Italia nei comuni di Trento e Pergine Valsugana”.

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia ha ritenuto opportuno votare contro a tale proposta per i seguenti motivi: “da un lato essa mal si sposava con l’obiettivo del Disegno di legge n. 96/XVI proposto dalla Giunta che è volto ad introdurre delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per andare incontro ai bisogni di famiglie, imprese e lavoratori; dall’altro la proposta di Degasperi era molto limitata, rivolgendosi solamente ai Comuni di Trento e Pergine Valsugana, quando altri Consigli comunali (si consideri a titolo esemplificativo quello del Comune di Borgo Valsugana) si sono già espressi a favore dell’interramento dell’elettrodotto nei tratti di competenza”.

“L’attenzione di Fratelli d’Italia sul tema dell’interramento dell’elettrodotto è nota da tempo e avvalorata anche dalla presentazione di proposte all’interno del Consiglio provinciale e del Consiglio comunale di Trento (con una mozione di FdI-An approvata all’unanimità che impegna la Giunta comunale ad avviare un approfondimento per trovare la soluzione migliore verificando le disponibilità economiche e le previsioni temporali per la realizzazione di una soluzione interrata). In vista dell’assestamento di bilancio previsto per quest’estate è nostra intenzione presentare all’Aula Consiliare un documento che impegni la Giunta provinciale ad avviare assieme a Terna Spa un percorso di coinvolgimento della popolazione di tutti i territori interessati dal passaggio dell’Elettrodotto Lavis – Borgo Valsugana per addivenire alla modifica del progetto attualmente previsto. Qualora anche il Consigliere Degasperi volesse essere della partita, saremo lieti di collaborare sul tema, senza ignorare nessuna Comunità”, affermano i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, Claudio Cia, Alessia Ambrosi e Katia Rossato.