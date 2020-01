Incontro sui grandi carnivori a Vattaro

venerdì, 17 gennaio 2020

Trento – Nuovo incontro su lupi e orsi. Oggoi – festa di Sant’Antonio abate – il consigliere provinciale Michele Dallapiccola (Patt) consigliere, che per anni ha seguito da vicino l’argomento, sia dal punto di vista di un assessore, e quindi di un politico, sia dal punto di vista di un veterinario, e quindi di un tecnico, coadiuvato dal consigliere comunale di Trento Alberto Pattini (Trento), che da anni si occupa di transumanza e di alpeggio, hanno organizzato una delle serate informative per capire come affrontare il ritorno di questi grandi carnivori. Questa sera, appuntamento a Vattaro, sull’Altopiano della Vigolana, all’Hotel Alpenrose, alle 20.30.