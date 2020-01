In Lombardia i diplomati più richiesti sono i ragionieri

mercoledì, 8 gennaio 2020

Brescia – In Lombardia i ragionieri sono i diplomati più richiesti. In un mese oltre 18 mila entrate nelle imprese per chi esce dalla scuola superiore. I più difficili da trovare? I diplomati in informatica a Milano e Monza e in meccanica a Brescia-

In questo mese la scelta della scuola superiore. Sono oltre 18 mila in un mese i posti offerti dalle imprese per chi esce dalle superiori o dalle scuole professionali. Rappresentano il 56% circa delle 33 mila entrate totali previste nel mese (il 35% riguarda i diplomi e il 21% le scuole professionali). Ed è ancora il ragioniere (indirizzo amministrazione, finanza e marketing) il diplomato più richiesto dalle imprese di Milano, pari a 2.220 mila entrate mensili previste (7,8%), così come a Monza Brianza (320 posizioni richieste, 8%) mentre a Brescia e Lodi è ugualmente ricercato il diplomato in meccanica e meccatronica (entrambi 30 posizioni, 4,1%).

Alternanza scuola-lavoro. Sono oltre 44 mila i percorsi formativi offerti agli studenti, sono messi a disposizione da oltre 2.600 soggetti pubblici e privati. Emerge da una elaborazione su dati InfoCamere a giugno 2019 che si trovano su Registro Alternanza Scuola Lavoro.

Per Marco Accornero, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “Le risorse umane sono alla base della nostra competitività come imprese e incoraggiamo con diverse azioni una preparazione sempre più vicina alle esigenze lavorative. I giovani sono infatti al centro di un passaggio generazionale che aiuti il rafforzamento delle imprese”.

Per Vincenzo Mamoli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “Il rapporto con il mondo della scuola è centrale per le imprese dal punto di vista della formazione delle competenze necessarie per il futuro dell’azienda e rappresenta anche una prospettiva per far crescere la propensione all’autoimprenditoria in particolare in alcuni settori dell’ artigianato. Guardare al futuro per i giovani vuol dire nelle scelte scolastiche saper coniugare attitudini, talento con i trend delle professioni, dei lavori e della tecnologia senza perdere di vista cosa richiede ancora oggi il mercato anche in termini di prodotti e servizi più tradizionali seppur in continua evoluzione”.

di Chiara Panzeri