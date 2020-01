Il progetto SCIvolare ha fatto tappa a Borno e Cividate Camuno

mercoledì, 15 gennaio 2020

Cividate Camuno – Con la ripresa dell’attività scolastica, dopo la pausa natalizia, è ripreso anche il programma “SCIvolare” promosso dal Comitato FISI Alpi Centrali al fine di promuovere l’attività sportiva verso i giovani studenti attraverso le discipline invernali.

Ieri l’iniziativa ha fatto tappa a Cividate Camuno ed a Borno due comuni della provincia di Brescia. A Cividate Camuno erano presenti 150 studenti, mentre a Borno erano 80 i giovani studenti che hanno preso parte a questo incontro. Per parlare di sport, di qualità della vita, di impegno e sacrificio è intervenuto lo sci club Borno che, oltre ad aver presentato le proprie attività, ha interagito per voce del proprio presidente e del consiglio direttivo della bellezza di praticare sport, ed in particolare di praticare le discipline invernali. Tutti gli studenti si sono dimostrati molto interessati ed attenti interagendo più volte con i loro ospiti. Agli incontri erano presenti anche i consiglieri del Comitato FISI Alpi Centrali: Guidina Dal Sasso, Giorgio Madella e Walter Maculotti. Anche loro hanno ribadito l’importanza di praticare attività sportiva rimarcando come, le discipline invernali, possano essere un valido strumento per la crescita fisica, ma soprattutto per la crescita umana. E’ stato inoltre ricordato come le discipline invernali offrano la possibilità di praticare sport all’aria aperta ed in ambienti di straordinaria bellezza.

Gli studenti di Cividate Camuno realizzeranno degli elaborati su questa giornata. A Borno, invece, grazie alla collaborazione del locale sci club, 70 giovanissimi studenti delle scuole elementari potranno provare le brezza di passare un’intera giornata sulle neve provando sul “campo” le emozioni delle discipline invernali. L’appuntamento è per il prossimo 4 febbraio.