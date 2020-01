Gli appuntamenti targati RPM-Riva Pianeta Mixology a Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza

lunedì, 20 gennaio 2020

Riva del Garda – Talentuosi mixologist e grandi brand saranno protagonisti della prossima edizione di RPM – Riva Pianeta Mixology, l’area speciale di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, in programma a Riva del Garda dal 2 al 5 febbraio 2020.

La 44esima edizione della fiera ha scelto di dedicare grande attenzione all’arte della mixology con l’obiettivo di diffondere la cultura del bere con 3 “M”: bere meno, bere meglio, bere miscelato.

Oltre alla ricca proposta espositiva dell’area speciale RPM, Hospitality offre al pubblico dei professionisti l’esperienza dei più eclettici e talentuosi ambasciatori dell’ambiente mixology. Nei 6 Educational e nelle 3 Masterclass in programma nei quattro giorni della manifestazione, questi guru del settore presenteranno tendenze, strumenti e materie prime di qualità, indispensabili per preparare cocktail dai gusti e retrogusti unici e inimitabili.

Aprono gli educational Giovanni Ceccarelli e Federico Mastellari della scuola per barman Drink Factory con il loro “Miscelare Le Pere”, focus sugli ingredienti comuni, poi spazio al “Piccolo Barman. Vivere sognando” di Flavio Angiolillo e a Leonardo Veronesi per esplorare l’arte della miscelazione. Dopo il ritorno alle origini del cocktail per Samuele Ambrosi, si prosegue con l’”Arte Del Bartender” di Giorgio Fadda per chiudere con Leonardo Leuci e il suo viaggio tra i drink che hanno fatto la storia. I grandi brand si presentano, invece, con le masterclass “Moutai & Fenjiu. Alla Scoperta Dei Baijiu”, “Dolce o Amaro? Scopri Gardami con Ramazzotti e Garda Doc” e “Nardini: la cocktail revolution firmata dalla prima distilleria d’Italia”.

Per partecipare agli eventi è necessaria l’iscrizione e la prenotazione sul sito Hosp-itality.it, nella sezione dedicata “Riva Pianeta Mixology”. L’iscrizione dà diritto al biglietto di ingresso in fiera per il giorno dell’evento e a 1 cocktail per ogni educational da consumare al bar di RPM.

Il programma degli appuntamenti:

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020

- Dalle 11 alle 12.30

MOUTAI & FENJIU. ALLA SCOPERTA DEI BAIJIU - Masterclass

A cura di Luca Barbieri | Otto Otto Baijiu srl, Gavardo (Brescia)

- Dalle 14 alle 16

MISCELARE LE PERE: COME VALORIZZARE UN INGREDIENTE COMUNE ATTRAVERSO TECNICHE INNOVATIVE E ABBINAMENTI - Educational

A cura di Giovanni Ceccarelli e Federico Mastellari | Drink Factory – Scuola per Barman, Bologna

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO 2020

- Dalle 13.30 alle 15

DOLCE O AMARO? SCOPRI “GARDAMI” CON RAMAZZOTTI E GARDA DOC - Masterclass

A cura di Alejandro Mazza | Global Brand Ambassador Ramazzotti

- Dalle 13.30 alle 15

IL PICCOLO BARMAN. VIVERE SOGNANDO - Educational

A cura di Flavio Angiolillo | Titolare MaG Cafè, 1930, Backdoor 43, Barba, Iter, Farmily

- Dalle 15.30 alle 17

IL COCKTAIL POLIEDRICO. I MOLTEPLICI ASPETTI DELLA MISCELAZIONE - Educational

A cura di Leonardo Veronesi | Titolare Rivabar Cocktail Bar, Riva del Garda (Trento)

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020

- Dalle 11 alle 12.30

NARDINI: LA COCKTAIL REVOLUTION FIRMATA DALLA PRIMA DISTILLERIA D’ITALIA - Masterclass

A cura di Samuele Ambrosi | Co-Fondatore Cloakroom Cocktail Lab, Treviso

- Dalle 13.30 alle 15

CLOAKROOM VS HOT DRINKS. ALLE ORIGINI DEL COCKTAIL - Educational

A cura di Samuele Ambrosi | Co-Fondatore Cloakroom Cocktail Lab, Treviso

- Dalle 15.30 alle 17

L’ARTE DEL BARTENDER. POCO FUMO E TANTO ARROSTO! - Educational

A cura di Giorgio Fadda | Vice Presidente I.B.A.(International Bartenders Association)

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO 2020

- Dalle 14 alle 15.30

TRADIZIONE, EVOLUZIONE, INNOVAZIONE. I DRINK CHE HANNO CAMBIATO LA STORIA DELLA MISCELAZIONE - Educational

A cura di Leonardo Leuci | Titolare Jerry Thomas Speakeasy, Roma

Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza

Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality, già Expo Riva Hotel, vanta una superficie espositiva di oltre 40.000 metri quadrati. Nell’edizione 2019, il Salone ha registrato numeri record: 525 espositori, 21.135 operatori professionisti e più di 28.000 visitatori. La 44esima edizione si terrà a Riva del Garda dal 2 al 5 febbraio 2020.

www.hosp-itality.it @HospitalityRiva