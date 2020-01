Giornata Mondiale della Neve, in Lombardia proseguono i Treni della Neve per Aprica, Valmalenco, Montecampione e Pontedilegno-Tonale

sabato, 18 gennaio 2020

Aprica – Giunta alla nona edizione, domani, domenica 19 gennaio torna la Giornata Mondiale della Neve, l’evento invernale dedicato alla montagna promosso dalla Federazione Internazionale Sci. Per festeggiare la più grande giornata sulla neve dell’anno, Trenord invita tutti sui “Treni della Neve” con offerte speciali treno + navetta + skipass per trascorrere una, due o tre giornate di divertimento sugli sci nei comprensori di Aprica, Valmalenco, Montecampione e Pontedilegno-Tonale. Nella stagione 2019/2020 i “Treni della Neve” sono stati scelti finora dal 76% dei viaggiatori in più rispetto all’inverno precedente.

Il biglietto speciale di Trenord comprende il viaggio, di andata e ritorno in treno, da tutta la Lombardia alle stazioni più vicine ai comprensori, il servizio di bus-navetta – dedicato e disponibile esclusivamente su prenotazione – verso gli impianti e un voucher valido per il ritiro dello skipass. Le offerte prevedono anche sconti speciali su noleggio di attrezzature, punti di ristoro e strutture ricettive.

I “Treni della neve” sono l’ideale per chi vuole trascorrere una o più giornate di sport e divertimento ad alta quota, evitando traffico, problemi di parcheggio e abbinando la comodità del treno a prezzi vantaggiosi.

I pacchetti speciali “Treni della neve”, utilizzabili fino al 13 aprile 2020, sono acquistabili da sito e App di Trenord (scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store). Al momento dell’acquisto è necessario indicare la data del viaggio. Il biglietto dovrà essere stampato e portato con sé.

TRENI DELLA NEVE APRICA

L’offerta, proposta in collaborazione con Consorzio Media Valtellina e S.I.T.A. Impianti – Aprica Skipass, comprende il viaggio a/r in treno da tutta la Lombardia fino alla stazione di Tresenda-Aprica-Teglio, la navetta per il raggiungimento dell’area sciistica e il voucher per ritirare lo skipass per il comprensorio di Aprica. Sono inclusi anche sconti sul noleggio di sci, attrezzature e strutture ricettive.

Il costo è di 50 euro per una giornata e di 78 euro per due giornate.

La navetta per raggiungere il comprensorio è disponibile su prenotazione per i seguenti treni da Milano a Tresenda:

Milano Centrale 6.20 – Tresenda-Aprica-Teglio 8.40

Milano Centrale 7.20 – Tresenda-Aprica-Teglio 9.40

Per il ritorno, il servizio navetta è disponibile su prenotazione per le seguenti corse:

Tresenda-Aprica-Teglio 17.18 – Milano Centrale 19.40

Tresenda-Aprica-Teglio 18.18 – Milano Centrale 20.40

TRENI DELLA NEVE VALMALENCO

L’offerta, proposta in collaborazione con il Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio, comprende il viaggio a/r in treno da tutta la Lombardia alla stazione di Sondrio, la navetta per raggiungere gli impianti del comprensorio Valmalenco Ski Area e Alpe Palù e un voucher per ritirare lo skipass. Inclusi anche sconti sul noleggio di sci e attrezzature e su punti di ristoro.

Il costo è di 50 euro per una giornata e di 78 euro per due giornate.

La navetta per raggiungere il comprensorio è disponibile su prenotazione per i seguenti treni da Milano a Sondrio:

Milano Centrale 6.20 – Sondrio 8.20

Milano Centrale 7.20 – Sondrio 9.20

Per il ritorno, il servizio navetta è disponibile su prenotazione per le seguenti corse:

Sondrio 17.41 – Milano Centrale 19.40

Sondrio 18.41 – Milano Centrale 20.40

TRENI DELLA NEVE MONTECAMPIONE

Grazie all’accordo con Montecampione Ski Area, Trenord propone soluzioni per una giornata sugli sci a Montecampione. La proposta prevede il viaggio a/r da tutta la Lombardia a Piancamuno, la navetta per il raggiungimento dell’area sciistica e il voucher per ritirare lo skipass. Sono incluse inoltre tariffe agevolate sul noleggio di sci e attrezzature e per la scuola sci.

Il costo è di 34 euro per una giornata.

La navetta per raggiungere il comprensorio è disponibile su prenotazione per i seguenti treni da Brescia a Piancamuno:

Brescia 7.58 – Pian Camuno-Gratacasolo 9.07

Brescia 9.58 – Pian Camuno-Gratacasolo 11.06

Per il ritorno, il servizio navetta è disponibile su prenotazione per le seguenti corse:

Pian Camuno-Gratacasolo 15.54 – Brescia 17.03

Pian Camuno-Gratacasolo 17.54 – Brescia 19.03

TRENI DELLA NEVE PONTEDILEGNO-TONALE

Trenord, grazie all’accordo con Adamello Ski, propone il comprensorio di Pontedilegno-Tonale come nuova meta per uno, due o tre giorni di divertimento sulla neve. La proposta prevede il viaggio a/r da tutta la Lombardia fino alla stazione di Edolo, la navetta per raggiungere l’area sciistica e il voucher per ritirare lo skipass.

Il costo è di 47 euro per una giornata, 85 euro per due giornate e di 116 euro per tre giornate.

La navetta per raggiungere il comprensorio è disponibile su prenotazione per i seguenti treni da Brescia a Edolo:

Brescia 7.07 – Edolo 9.07

Brescia 9.07 – Edolo 11.07

Per il ritorno, il servizio navetta è disponibile su prenotazione per le seguenti corse:

Edolo 15.54 – Brescia 17.54

Edolo 17.54 – Brescia 19.54