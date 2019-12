lunedì, 30 dicembre 2019

Gargnano – Pomeriggio di difficoltà per la viabilità sulla statale 45 bis “Gardesana Occidentale”: il traffico è stato bloccato all’altezza di Gargnano, in provincia di Brescia, a causa di due mezzi pesanti che si sono incrociati all’interno della Galleria d’Acli interrompendo il regolare flusso veicolare in entrambe le direzioni.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la regolazione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.