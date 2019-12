Folgaria, il 2020 sarà accolto con lo show del Capodanno in Piazza

giovedì, 19 dicembre 2019

Folgaria – Svelato il grande evento di Capodanno che coinvolgerà l’Alpe Cimbra. Come nei migliori film del periodo natalizio anche a Folgaria non può mancare lo show di Capodanno in Piazza. E la piazza prescelta è la storica piazza San Lorenzo.

Sarà il Capodanno con Radio 80 a far compagnia ai turisti e a quanti vorranno unirsi alla festa in piazza a partire dal tardo pomeriggio fino alle ore 2 del mattino. A partire dalle ore 17.30 sarà un susseguirsi di momenti di intrattenimento: giochi a premi, karaoke, dj set alternati agli aperitivi nei locali del centro, allo shopping o alla cena in uno dei tanti ristoranti del centro che propongono il Cenone.

Dalle 22 inizierà il dj set che ci accompagnerà al count down finale delle 24. Per chi ama le fiaccolate sarà possibile dalle 18 assistere alle grandi fiaccolate delle scuole di sci e a Serrada alla fiaccolata seguiranno i fuochi d’artificio.

Si brinderà insieme al 2020 e i desideri di ognuno si innalzeranno nella magica atmosfera dell’Alpe Cimbra, il tutto in compagnia di Radio 80.

Durante la serata in Piazza San Lorenzo saranno presenti gli stand gastronomici di Birrificio Barbaforte e Chalet Cimone.

“Il Capodanno in piazza - afferma Georgia Pola, presidente del Consorzio Voglia di Folgaria - è un evento che doveva ritornare in maniera importante nel centro di Folgaria dopo alcuni anni di assenza, e per questo abbiamo scelto un partner autorevole come Radio 80. Con questo evento vogliamo accogliere al meglio i tanti turisti che scelgono la nostra località per le festività ma anche tutti coloro che dal Trentino vorranno unirsi a noi per brindare al nuovo anno”.

“Il centro di Folgaria è una realtà unica nell’arco alpino - afferma Michael Rech, sindaco di Folgaria - per la quale tutte le istituzioni e gli enti locali stanno lavorando insieme per la massima valorizzazione e in tal senso va un sentito ringraziamento al Consorzio Voglia di Folgaria per le tante attività svolte nel corso di questo anno”.

“Il commercio e la ristorazione dell’Alpe Cimbra sono un asset importante dell’offerta turistica complessiva della località e in tal senso è massimo l’impegno della nostra Apt - afferma Daniela Vecchiato (video sotto), direttore dell’Apt Alpe Cimbra- per creare sempre nuove occasioni di promozione di veicolazione di questa importante offerta. E se poi come per magia dovesse scendere la neve sarà semplicemente fantastico!”.

VIDEO



L’evento è organizzato e promosso dal Consorzio Voglia di Folgaria in collaborazione con il Comune di Folgaria e l’Apt Alpe Cimbra.

Info: Apt Alpe Cimbra 0464 724100 email info@alpecimbra.it