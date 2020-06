Cinque giornate sulle mitiche salite di Gavia, Stelvio, Cancano e Mortirolo

lunedì, 8 giugno 2020

Ponte di Legno – Le leggendarie salite del Giro d’Italia, Gavia, Stelvio, laghi di Cancano e Mortirolo, potranno essere percorse anche quest’anno in totale tranquillità, senz’auto e dedicate solo ai ciclisti. Enjoy Stelvio National Park ha previsto per alcune giornate la chiusura al traffico motorizzato: sono previste cinque giornata, sulle otto in calendario. Le prime tre giornate – venerdì 19 giugno con la chiusura del Passo Gavia, sabato 20 giugno Passo del Mortirolo e domenica 21 giugno ai laghi di Cancano – sono state annullate per l’emergenza sanitaria.

Invece sono attualmente confermate le altre cinque giornate con chiusure dalle 8.30 alle 12.30 per consentire di trascorrere una mattinata in tutta tranquillità sulle mitiche salite: venerdì 24 luglio Passo del Mortirolo; domenica 26 luglio Passo Gavia; venerdì 28 agosto laghi di Cancano (sede di arrivo del Giro d’Italia); sabato 29 agosto Passo dello Stelvio (20esima edizione della scalata alla Cima Coppi) con la chiusura estesa dalle 8 alle 16 e domenica 30 agosto al Passo Gavia.

In quest’ultima giornata si potrà pedalare insieme al campione Alberto Contador, conosciutissimo a Ponte di Legno per aver partecipato al Contador day (nelle foto Contador al Passo Gavia nell’edizione del 2018 della manifestazione e l’arrivo del campione a Ponte di Legno nell’edizione del 12 settembre 2015, foto @Vitesse e @Photo Digital Veclani).