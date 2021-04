Chiavenna: la diocesi si prepara alla Beatificazione di suor Mainetti

sabato, 1 maggio 2021

Chiavenna – “Nasce la vita dal legno della croce”, così si intitola l’elevazione spirituale che si terrà oggi – sabato 1 maggio, alle 15.30, in Cattedrale a Como. L’iniziativa, organizzata dal Comitato per la Beatificazione di suor Maria Laura Mainetti, è un’occasione per prepararsi spiritualmente e approfondire la figura della prossima religiosa figlia della Croce, riconosciuta martire e che sarà beatificata a Chiavenna il 6 giugno prossimo.

L’elevazione spirituale, a partire dalla Parola di Dio, aiuterà a pregare e riflettere grazie agli scritti di suor Maria Laura e alla musica di F. J. Haydn, con la composizione “Le ultime sette parole di Cristo sulla croce”, eseguite dall’orchestra sinfonica valtellinese “Francesco Rogantini”, diretta da Antonello Puglia.

A dare voce ai testi saranno Alice Citrini, Ornella Favini, Matteo De Boni e Luigi Marelli. La partecipazione è possibile sia in presenza sia seguendo l’evento in streaming sul canale YouTube del Settimanale della diocesi di Como.