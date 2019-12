Capodanno 2020: ecco cosa fare in Valtellina e Valchiavenna

martedì, 31 dicembre 2019

Aprica – Numerosi eventi per la notte di San Silvestro anche in provincia di Sondrio: spopolano le feste in piazza, a partire proprio da Sondrio con piazza Garibaldi che sarà animata fino alle 2 con musica e intrattenimento.

Aprica, Tirano, Morbegno, Chiesa in Valmalenco, Chiavenna, Campodolcino seguono a ruota. Dal tardo pomeriggio, fiaccolate e spettacolo pirotecnico a Bormio e Livigno. A Bormio un tocco ‘ciclistico’ con la presenza di Ivan Basso che presenterà il Giro d’Italia e la tappa con arrivo ai laghi di Cancano, mentre a Livigno sono numerosi i party che attendono i migliaia di turisti nei vari locali del Piccolo Tibet.