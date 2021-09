Brescia, dalla Finanza devoluti 2mila litri di gasolio ai vigili del fuoco

giovedì, 23 settembre 2021

Brescia – Devoluti 2mila litri di gasolio al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione al provvedimento, emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia, di assegnazione di circa 2mila litri di gasolio per autotrazione, per fini istituzionali, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, in un’ottica di preziosa e proficua collaborazione fra le due Amministrazioni.

Il gasolio era stato sequestrato e, infine, confiscato, a seguito di un’attività di indagine di polizia giudiziaria che il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Brescia aveva condotto in materia di ricettazione, omessa denuncia di materie esplodenti e sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali nei riguardi di un soggetto che deteneva l’ingente quantitativo di gasolio per fini commerciali all’interno di alcune cisterne ubicate in un’area adibita a distributore senza le prescritte autorizzazioni.

Al termine del relativo procedimento penale e per effetto della condanna irrevocabile comminata all’imputato, il Tribunale di Brescia, che anche in tale circostanza ha esercitato la propria fondamentale funzione in tempi brevi e con estrema attenzione alle esigenze delle Istituzioni e dei cittadini, ha disposto la confisca del carburante oggetto degli illeciti, autorizzandone la devoluzione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al fine di rifornire i propri mezzi di soccorso.

L’attività svolta dalle Fiamme Gialle nell’ambito dei propri compiti d’istituto ha consentito, oltre a corrispondere ai primari impegni a contrasto dell’illegalità economico finanziaria, di assicurare un concreto supporto alle esigenze di altre Amministrazioni impegnate nelle quotidiane attività di emergenza e soccorso a favore della collettività.