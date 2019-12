Breno, il sindaco Panteghini traccia il bilancio dei primi sei mesi: ecco i progetti futuri

sabato, 21 dicembre 2019

Breno – A Breno le feste natalizie sono il momento propizio per il sindaco Alessandro Panteghini per tracciare il bilancio dei primi sei mesi del mandato.

“I primi sei mesi di amministrazione sono stati intensi, senza pause, di lavoro a testa bassa per portare avanti quanto avviato nei precedenti dieci anni, ma non ancora concluso, e per progettare e realizzare quanto descritto nel dettaglio nel nostro programma elettorale.

Anzitutto l’Amministrazione comunale di Breno ha sul tavolo tre grandi opere, tutte avviate ma da mandare avanti e concludere.

A iniziare dalla piazza Generale Ronchi: i ritardi ci sono stati, lo sappiamo, ma la legge ci impone di effettuare gli scavi archeologici prima di iniziare a lavorare e nel sottosuolo sono emerse evidenze archeologiche non trascurabili. Oggi siamo comunque alle battute finali: per completare il cantiere manca ancora la posa della copertura, costituita dalle lastre e dai cubetti in granito, che verranno collocati a partire dalle prime settimane del prossimo anno.

Per l’ascensore la pratica è stata consegnata all’Ustif di Milano in quanto, trattandosi di un sistema di trasporto pubblico, l’ufficio deve fornirci un parere relativamente alla sicurezza dell’impianto; stiamo costantemente tenendo sollecitato l’organismo perché proceda a darci il via libera.

La piscina ha compiuto un passo avanti significativo: si sono chiusi gli scavi archeologici dai quali non è emerso nulla di particolare: la società incaricata alla sovrintendenza ci fornirà la sua relazione che, allegata al progetto preliminare, permetterà di stendere il progetto definitivo nelle prime settimane del 2020 e passare quindi alla fase di appalto.

La nostra azione non si concentra solo sulle grandi opere, anzi, ci sono decine di altre iniziative, lavori e attività che abbiamo già realizzato e che stiamo portando avanti, a iniziare dalla rotonda all’ingresso nord del paese, operativa già in estate, e dalla strada intercomunale dei Lavarini: la carreggiata è stata allargata e messa in sicurezza, sono state realizzate le piazzole di interscambio e la settimana scorsa abbiamo posato il guardrail; il prossimo anno abbiamo intenzione di proseguire con un altro spezzone. Nel novero degli interventi conclusi c’è anche il nuovo ambulatorio medico nella frazione Mezzarro, che ha visto la realizzazione di una sala d’attesa confortevole e dell’annesso bagno di servizio, con adeguamento dei locali, sistemazione degli impianti elettrici e idraulici. È stato poi illuminato il monumento ai caduti, aperto il punto d’informazione turistica e siamo entrati nel circuito delle panchine giganti.

Sono in pieno svolgimento i lavori sul palazzo ex Eca, per la sistemazione del tetto, delle facciate e del portico: una volta sistemato verrà subito aperto un nuovo negozio di calzature e, visto l’ambiente rinnovato, speriamo di poter affittare anche l’altro locale. Sono in corso anche i lavori nell’ex tribunale, che diverrà la nuova sede della Guardia di Finanza: il primo lotto è a buon punto, quindi dovremo partire col secondo per la recinzione. Un altro impegno di inizio 2020 sarà la prosecuzione degli interventi di riqualificazione delle vie del capoluogo (viale Italia, via Aldo Moro, viale XXVIII Aprile, via Prudenzini), con sistemazione dei marciapiedi, del fondo, sottoservizi e illuminazione, oltre alla metanizzazione della località Gera.

Nel 2020 partirà anche l’adeguamento degli spazi nella caserma dei carabinieri, in modo da poter accogliere anche il nucleo femminile, la sistemazione del quarto campo del cimitero monumentale (mentre su quello di Astrio siamo già intervenuti) e della strada per Campogrande.

Infine è partito l’intervento per l’adeguamento dei servizi igienici delle medie, per rifare i bagni nei tre piani dell’edificio, sia per gli studenti sia per i professori. Prosegue poi la nostra politica di vicinanza alla gente: è questo il nostro primo e principale impegno“.