Borse per l’estate, quali scegliere

mercoledì, 25 marzo 2020

Uno degli accessori preferiti dalle donne che, in vista dell’estate, iniziano a guardarsi intorno per individuare i modelli che potrebbero rendere ancora più intrigante il proprio outfit. Una tendenza tale naturalmente da spingere le grandi case del settore a proporre modelli in grado di calamitare l’attenzione e il desiderio di chi vede nella borsa un vero e proprio oggetto di culto.

Come abitudine sono moltissimi i modelli che si propongono di fare strage di cuori femminili, ingenerando grande incertezza tra le consumatrici che adorano la borsa. Quali sono i modelli che potrebbero farsi valere la prossima estate? Vediamone qualcuno considerando che si va anche a caccia dell’affare in saldo, soprattutto su internet, magari cercando borse firmate scontate.

Le borse a tracolla

Tra i classici estivi, non può mancare la borsa a tracolla. Se le dimensioni, la forma e i colori rappresentano in fondo delle varianti, la tracolla è considerata ormai da tempo un vero e proprio must. Che per la prossima estate sarà caratterizzato da stampe floreali e forme vintage rese più vivaci e originali da decori e motivi moderni.

Tra le tante proposte che hanno caratterizzato le passerelle spiccano in particolare i modelli proposti da Desigual e Liu Jo, con le loro magnifiche stampe floreali, e da Guess, che puntano a loro volta sulle tinte pastello. Dando vita a risultati molto diversi, ma di analogo rilievo.

I bauletti e le shopping bag

Per le donne che vogliono mixare al meglio compattezza e grandezza, la soluzione ideale è invece rappresentata dal bauletto. Che Armani propone quest’anno in una straordinaria versione rossa caratterizzata dalla maxi aquila in rilievo. Una versione destinata a richiamare sicuramente l’attenzione di un gran numero di clienti.

Per chi ama la borsa contenitore, la soluzione non può invece prescindere dalla shopping bag, con un gran numero di variazioni sul tema. In questo settore si fanno notare in particolare le soluzioni proposte da marchi come Valentino, Christian Dior e Fendi.

Anche i secchielli pagano il loro tributo al passato

Il vintage torna a fare capolino anche nel caso dei secchielli. In particolare sono le versioni proposte da Versace e Chloè a richiamare il passato, come già visto per le tracolle. Con uno sguardo privilegiato sugli anni ’70, ma non solo. Se questo modello aveva avuto una lunghissima eclissi, dopo i fasti degli anni ’60, nel corso degli ultimi anni è rientrata nelle grazie di un gran numero di donne, in particolare di quelle che avvertono l’esigenza di accoppiare la borsa con i look da giorno. Per la prossima estate uno dei modelli che richiameranno le maggiori attenzioni dovrebbe essere quello trasparente proposto da Thread Em.