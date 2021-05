Arredamento ed edilizia, l’uso della plastica liquida

mercoledì, 5 maggio 2021

Un termine molto usato nel linguaggio corrente in quanto legato ad un prodotto il cui utilizzo è in costante crescita. La plastica liquida è un materiale il cui scopo è quello di proteggere determinate superfici sulle quali viene applicata: in sintesi una sorta di pellicola utile per evitare che il materiale sotto non vada a deteriorarsi.

Per queste sue peculiarità la plastica liquida viene utilizzata ampiamente in ambito di arredamento ed edilizia: sebbene si tratta di un prodotto che da tempo trova applicazione concreta, non tutti la conoscono. Dal punto di vista tecnico quando si parla di plastica liquida, come riporta il sito ilgiornaleurbano.it, ci si riferisce ad una resina polimerica, da intendersi come una miscela formata da pigmenti colorati e polimeri, che hanno il compito di svolgere una azione plastificante, quindi indurente e protettiva.

L’uso della plastica liquida ed i vantaggi

Il grande vantaggio della plastica liquida è proprio quello di fungere da coprente, quindi protettivo per determinate superfici, soprattutto quelle più delicate. La particolarità della plastica liquida è quella di essere realizzata allo stato liquido: questo partendo dal fatto che le vernici polimeriche, cui fa parte, solitamente compaiono sotto forma di polvere.

Il prodotto può essere utilizzato sia per interni che per esterni, su materiali di varia natura come ad esempio legno e metallo, motivo per il quale trova ampio uso in abitazioni per proteggere ringhiere, porte, pavimenti, ma anche tubature. La plastica liquida risulta essere una vernice ottima per proteggere tante tipologie di materiali ed evitarne la corrosione.

Differenze tra resina e plastica liquida

C’è una differenza fondamentale tra una resina naturale e una sintetica, come la plastica liquida è: la resina naturale è in realtà una sostanza appiccicosa che le piante secernono, un liquido denso che gli alberi usano per curare e proteggere. La resina naturale si indurisce in una bella sostanza traslucida.

È molto difficile e molto costoso averne abbastanza per un progetto di arredamento: ecco perchè alcune resine sintetiche sono state formulate per imitare la materia naturale. Non sempre si può usare la resina naturale in ambito arredamento, proprio per la rarità della sostanza.