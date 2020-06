Arco, cantieri aperti e un nuovo bike park

lunedì, 8 giugno 2020

Arco – Sono ripresi i cantieri ad Arco (Trento), con le opere programmate dall’Amministrazione comunale di Arco, guidata dal sindaco Alessandro Betta. In particolare gli interventi riguardano: allargamento della sede stradale del tratto di via San Pietro; realizzazione di una fascia verde con alberature di pregio e di un percorso ciclabile e uno pedonale in prosecuzione di quello in uscita all’altezza dell’incrocio tra via della Cinta e via Pomerio e fino al raggiungimento di via Galas; allargamento del tratto di marciapiede di via Galas e riorganizzazione dei parcheggi pubblici di superficie collocati lungo il tratto di via Pomerio.

Inoltre si sono conclusi i lavori preliminari all’intervento di disgaggio del masso roccioso sovrastante l’abitato della Grotta che aveva creato qualche preoccupazione negli scorsi mesi.

Per quanto concerne la parte sportivo sono in corso i lavori per realizzare il bike park, che diverrà un’attrazione per i bambini e le famiglie.