Alto Adige, sono 724 le persone positive al Covid-19 con 35 morti

lunedì, 23 marzo 2020

Bolzano – Sono 42 i nuovi casi di persone infettate da Covid 19. Sono 724 le persone positive. 35 i decessi accertati.

Anche ieri è proseguita la verifica dei tamponi per la determinazione della diffusione dell’infezione di Covid-19 in Alto Adige. Il Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda sanitaria provinciale ha registrato 42 nuovi casi (su 376 tamponi).

Il numero delle persone positive al Coronavirus in Alto Adige si colloca quindi a 724 casi. Sono stati effettuati sinora complessivamente 6.094 tamponi su 4.008 persone.

Sono 179 le persone che necessitano di assistenza in reparti ospedalieri. 40 sono i ricoverati in terapia intensiva; sono attualmente 38 i casi sospetti.

Il numero complessivo dei decessi, per i quali è stata accertata l’infezione da Covid-19, ad oggi è di 35 persone (4 in più di ieri). Sono 2.204 le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare.