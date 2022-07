Valle Camonica: alluvione a Niardo e Braone, frana a Cevo

giovedì, 28 luglio 2022

Niardo – Dopo gli eventi alluvionali della scorsa notte in Valle Camonica, che ha interessato Niardo (Brescia) e Braone (Brescia) sono esondati due torrenti che hanno portato fango e detriti lungo la strada provinciale, ex statale 42. Vista la quantità di materiale presente lungo la strada provinciale è stata sospesa la circolazione stradale nei territori dei Comuni di Niardo e di Braone (nella foto la linea ferroviaria inagibile).

Da questa notte sono all’opera tre squadre di operai dell’impresa di manutenzione della zona con pale meccaniche al fine di rimuovere i detriti dalla strada che verrà riaperta solo al termine dei lavori. Il transito è consentito ai residenti ed ai mezzi autorizzati per il soccorso e per le operazioni di sgombero materiali.

Sempre durante la notte è avvenuto uno smottamento franoso del terreno posto a monte della carreggiata stradale al km 5+800 lato sinistro della Sp 6, in territorio di Cevo (Brescia). Parte del materiale franato è stato spostato a monte della strada al fine di consentire il passaggio, a senso unico alternato a vista, nella corsia a valle. Seguiranno i lavori per la rimozione completa del materiale e per il consolidamento del versante.