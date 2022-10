Recuperato cacciatore disperso nei boschi tra Monno ed Edolo

domenica, 23 ottobre 2022

Edolo (Brescia) – Individuato il cacciatore disperso nei boschi tra Monno ed Edolo (Brescia). Il cacciatore residente a Pisogne (Brescia) aveva raggiunto la zona del Mortirolo, poi nella nebbia si è perso nei boschi.

Poco dopo le 14 è scattato l’allarme e sul posto è giunta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Edolo che dopo un’ora di ricerche l’ha individuato nella zona di Mola. Era in buone condizioni, è rimasto sorpreso dalla nebbia e non ha voluto rischiare. Per le ricerche è stato attivato anche il Soccorso Alpino.

Il cacciatore è stato accompagnato al parcheggio, a quota 2020, dove aveva lasciato la vettura ed è tornato a casa.