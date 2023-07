Attività storiche: i riconoscimenti nel Bresciano e Valtellina

mercoledì, 12 luglio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – La Regione Lombardia conferisce il riconoscimento di ‘attività storica’ ad altri 454 negozi, locali e botteghe artigiane che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. I nuovi riconoscimenti sono così suddivisi: 254 negozi storici, 97 locali storici e 103 botteghe artigiane storiche. Si arricchisce dunque l’albo regionale delle attività storiche e di tradizione, che ora comprende in totale 3.302 imprese.

ASSESSORE GUIDESI: IL NOSTRO GRAZIE A CHI FA GRANDE LA LOMBARDIA – L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi (nella foto), sottolinea come il premio sia “il nostro grazie a chi, con il suo lavoro quotidiano, fa grande la Lombardia. Si tratta di attività che rappresentano la linfa e la tradizione del nostro tessuto economico”. “Il marchio – prosegue Guidesi – è un ringraziamento per artigiani e commercianti che ogni giorno garantiscono un presidio fondamentale per le nostre comunità. Spesso sono imprese a carattere familiare che hanno saputo innovarsi negli anni e assicurare il ricambio generazionale, offrendo servizi e prodotti di qualità. Regione Lombardia è convintamente al loro fianco”.

Alle attività storiche è dedicato un apposito sito internet (www.attivitastoriche.regione.lombardia.it) in cui sono riportate tutte le informazioni per richiedere il riconoscimento e i nomi e la descrizione delle attività già riconosciute.

SONDRIO

La Regione Lombardia conferisce il riconoscimento di ‘attività storica’ ad altri 20 negozi, locali e botteghe artigiane della Provincia di Sondrio che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. I nuovi riconoscimenti sono così suddivisi: 11 negozi storici, 7 locali storici e 2 botteghe artigiane storiche. Si arricchisce dunque l’albo regionale delle attività storiche e di tradizione in Provincia di Sondrio, che ora comprende in totale 199 imprese.

COMUNE – DENOMINAZIONE IMPRESA – INSEGNA – ATTIVITA’ – DATA INIZIO ATTIVITA’ – TIPO ATTIVITA’ STORICA – CATEGORIA RICONOSCIMENTO CONCESSO

Buglio in Monte DE GIOVANETTI S.N.C. DI BORROMINI LAURA, FLAVIA E SIMONA BAR TRATTORIA SAN FEDELE – FUMASELA Ristorazione con somministrazione 1976 Locale storico Storica attività

Caspoggio LO SCOIATTOLO S.R.L. Ristorante Lo Scoiattolo Ristorazione con somministrazione 1951 Locale storico Storica attività

Cercino MOBILI DE PIANTO S.N.C. DI DE PIANTO GERMANO E FRATELLI Mobili De Pianto Commercio al dettaglio di mobili per la casa 1970 Negozio storico Storica attività

Chiesa in Valmalenco ALIMENTARI GUERRA DI WILLIAM E FRANCESCA GUERRA S.N.C. Alimentari Guerra Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 1971 Negozio storico Storica attività

Gerola Alta CURTONI LUCIANO Curtoni Sport Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 1975 Negozio storico Storica attività

Grosio MECHI S.N.C. DI MOSCONI GIACOMO E C. MOSCONI MECHI Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 1974 Negozio storico Storica attività

Livigno EMMENNE S.N.C. DI CUSINI MIRCO GUALBERTO E PECCEDI NICOLETTA BOTIA CANTONI Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 1955 Negozio storico Storica attività

Livigno MOTTINI MATTIA Ristorante Camana Veglia Ristorazione con somministrazione 1973 Locale storico Locale storico

Mese MASTAI MATTIA SALVAGNI Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 1956 Negozio storico Storica attività

Morbegno FALEGNAMERIA DELL’OCA DI DELL’OCA D. E C. S.N.C. Falegnameria Dell’Oca Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 1919 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Morbegno EREDI ZUCCOLI BRUNO S.N.C. ZUCCOLI Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento 1959 Negozio storico Storica attività

Sondrio BUNDIN FRUTTA S.N.C. DI DELL’AGOSTINO ANTONIO E C. BUNDIN FRUTTA Commercio al dettaglio di frutta e verdura 1930 Negozio storico Storica attività

Sondrio ROTA MARCO Rota abbigliamento Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 1922 Negozio storico Storica attività

Sondrio AL VECCHIO MULINO DI DE VIVO PASQUALE & C. S.N.C. Vecchio Mulino Ristorazione con somministrazione 1983 Locale storico Storica attività

Tirano RINALDI AUTO DI RINALDI FABIO Rinaldi Auto Riparazioni meccaniche di autoveicoli 1965 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Torre di Santa Maria COMETTI CESARE Macelleria e Salumeria Cometti Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 1950 Negozio storico Storica attività

Torre di Santa Maria PRATO S.N.C. DI SALVETTI DANILO & C. Ristorante Al Prato Ristorazione con

somministrazione 1982 Locale storico Storica attività

Traona MACELLERIA SALUMERIA BARAIOLO ERMES Macelleria salumeria Baraiolo Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 1975 Negozio storico Storica attività

Val Masino ALBERGO BUCANEVE DI BAROLA CAMILLO E C. S.N.C. Bucaneve Ristorazione con somministrazione 1983 Locale storico Storica attività

Valdisotto LAGHETTI S.A.S. DI BRACCHI VITTORIO E C. Bar Ristoro Laghetti Ristorazione con somministrazione 1965 Locale storico Storica attività

BRESCIA

La Regione Lombardia conferisce il riconoscimento di ‘attività storica’ ad altri 86 negozi, locali e botteghe artigiane della Provincia di Brescia che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. I nuovi riconoscimenti sono così suddivisi: 52 negozi storici, 12 locali storici e 22 botteghe artigiane storiche. Si arricchisce dunque l’albo regionale delle attività storiche e di tradizione in Provincia di Brescia, che ora comprende in totale 470 imprese.

Agnosine MASCAGNI MARINO RISTORANTE LA CAMPAGNOLA Ristorazione con somministrazione 1973 Locale storico Storica attività

Artogne MICHELLE FERRE’ DI FERRARI PIERINA E C. S.A.S. MICHELLE FERRE’ Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento 1980 Negozio storico Negozio storico

Bagnolo Mella CALZATURE BERTINI S.N.C. DI BERTINI FRANCESCA E C. BERTINI 1951 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 1951 Negozio storico Storica attività

Bagnolo Mella OLIVARI GIUSEPPE & C. S.N.C. OLIVARI Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento 1954 Negozio storico Storica attività

Bagolino BAZZANI GIANPAOLO & C. S.N.C. PAOLO MARKET Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 1978 Negozio storico Storica attività

Bagolino SALVINI MILVA RISTORANTE BAR TRATTORIA BIVIO Ristorazione con somministrazione 1952 Locale storico Storica attività

Barbariga CASONCELLI MARI’ DI KEGGE CORNELIA CASONCELLI MARI’ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 1979 Negozio storico Storica attività

Bedizzole MERCERIA INTIMO BIEMMI SNC DI BIEMMI ELENA E LUISA Merceria Intimo Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 1983 Negozio storico Storica attività

Brescia F.LLI RUOCCO S.N.C. DI RUOCCO RAFFAELE, RUOCCO MARCO E RUOCCO ROSA MARIA AL SERBATOIO Ristorazione con somministrazione 1976 Locale storico Storica attività

Brescia ALEXANDER S.R.L. ALEXANDER Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 1978 Negozio storico Storica attività

Brescia CALZATURE ASTOR DI SIMINI MASSIMO E C. S.A.S. CALZATURE ASTOR Commercio al dettaglio di calzature e accessori 1976 Negozio storico Storica attività

Brescia CLARA LOMBARDI & C. S.A.S. CLARAPERCLARA Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 1983 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Brescia LINI ROBERTA LA NOVIA Commercio al dettaglio di bomboniere 1967 Negozio storico Storica attività

Brescia LABORATORIO ARMI DESENZANI DI BARBETTI MARCO E D’ACUNTO EMILIO S.N.C. Laboratorio Armi di Lusso Desenzani Fabbricazione di armi e munizioni 1972 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Brescia MAX OTTICA DI SCURI MASSIMILIANO MAX OTTICA Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 1982 Negozio storico Storica attività

Brescia MAZZOLETTI LORENZO MAZZOLETTI CICLI E ACCESSORI Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 1923 Negozio storico Storica attività

Brescia OMODEI ENZO S.R.L. OMODEI ENZO Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 1964 Negozio storico Storica attività

Brescia PASTIFICIO FRANZONI PRIMO DI NAZZARI ANDREA PASTIFICIO FRANZONI Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 1948 Bottega artigiana storica Storica attività

artigiana

Brescia RISTORANTE PIZZERIA DA CIRO DI D’ORSO CIRO S.A.S. PIZZERIA DA CIRO Ristorazione con somministrazione 1975 Locale storico Storica attività

Brescia BAR 11 BECCARIA S.R.L. RISTORANTE ANTICO BECCARIA Ristorazione con somministrazione 1974 Locale storico Storica attività

Brescia S.MARCO DI SALERI SPERANZA E C. S.N.C. RISTORANTE S. MARCO Ristorazione con somministrazione 1965 Locale storico Storica attività

Brescia ROVETTA LA LINGERIA DI SIMONI PIERANGELO E C. S.A.S. ROVETTA LA LINGERIA Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 1982 Negozio storico Storica attività

Brescia OTTICA TODESCATO DI TODESCATO GIORGIO & C. S.N.C. TODESCATO OTTICA Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 1927 Negozio storico Storica attività

Brescia ACCONCIATURE UDESCHINI DI UDESCHINI NICOLA UDESCHINI UOMO Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 1975 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Brescia ZANCHETTA VIGILIO V. ZANCHETTA Laboratori di corniciai 1960 Bottega artigiana storica

Storica attività artigiana

Brescia MAGAZZINI INGROSSO B.B.D. S.A.S. DI BETTELLI FABRIZIO ZANI CAMICERIA Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 1967 Negozio storico Storica attività

Calcinato MACELLERIA SOLDI DI SOLDI MAURIZIO E EJLLI GAZMOR SNC MACELLERIA SOLDI Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 1965 Negozio storico Storica attività

Carpenedolo CERUTTI LUCIANA ORTOFRUTTA CERUTTI BONATI Commercio al dettaglio di frutta e

verdura fresca 1959 Negozio storico Storica attività

Ceto DELFINO SPORT S.R.L. DELFINO SPORT Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 1983 Negozio storico Storica attività

Ceto DAMIOLINI OLGA FORTUNATA OLGA E POI.. LUCA Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 1981 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Chiari DOFARM S.R.L. DOFARM Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici 1979 Negozio storico Storica attività

Chiari ZANI ANDREA ESTASI Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento 1981 Negozio storico Storica attività

Chiari FACCHETTI GIACOMO FACCHETTI FRUTTA & VERDURA Commercio al dettaglio di frutta e

verdura fresca 1973 Negozio storico Storica attività

Chiari FARMACIA FEDERICI DEL DOTT. MARCELLO MOLINARI FARMACIA FEDERICI Farmacie 1967 Negozio storico Storica attività

Chiari VERTUA MARCO FORNERIA Commercio al dettaglio di pane 1973 Negozio storico Storica attività

Chiari LA MERCERIA DI CLARETTI FRANCESCA LA MERCERIA Commercio al dettaglio di filati per

maglieria e merceria 1982 Negozio storico Storica attività

Chiari ELISAURORA DI RAMERA DARIO & C. SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO OTTICA BEGNI Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 1980 Negozio storico Storica attività

Chiari ROCCO MARIO DI ROCCO PAOLO ROCCO MARIO STRUMENTI MUSICALI Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 1976 Negozio storico Storica attività

Chiari L’EDICOLA DELLE ERBE DI BOLOGNINI SIMONE E C. S.A.S. TABACCHERIA RIVENDITA N. 1 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 1967 Negozio storico Storica attività

Chiari SIGNORELLI VITTORIO VITTORIO Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 1977 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Chiari CLARETTI VALTER DI CLARETTI VIVIANA WALTER E VIVIANA Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 1965 bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Concesio ABENI STEFANO DI ABENI GIUSEPPE E C. S.N.C. ABENI Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria 1963 Negozio storico Storica attività

Edolo CENTRO OTTICO SPEDICATO DI SPEDICATO EMANUELA & C. SNC CENTRO OTTICO SPEDICATO Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 1982 Negozio storico Storica attività

Erbusco FORNERIA – ALIMENTARI DI ANDREOLI GIOVANNI PAOLO FORNERIA ANDREOLI Produzione di pane e prodotti di panetteria freschi 1958 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Ghedi ARREDAMENTI CATTINA DI CATTINA GABRIELE ARREDAMENTI CATTINA Commercio al dettaglio di mobili per la casa 1953 Negozio storico Storica attività

Ghedi CARROZZERIA OFFICINA LORENZI SRL CARROZZERIA OFFICINA LORENZI Riparazioni meccaniche di autoveicoli 1975 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Ghedi FOTO BEGHI DI BEGHI PIERO FOTO BEGHI Altre attivita’ di riprese fotografiche 1967 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Ghedi L’AUTOMOBILE S.R.L. L’AUTOMOBILE Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri 1981 Negozio storico Storica attività

Ghedi FRANCESCONI RENZO MACELLERIA BOVINA DA NINO POLLERIA CARNI FRESCHE Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 1958 Negozio storico Negozio storico

Gussago SANTA CROCE S.R.L. MACELLERIA MASTRA ALEBARDI Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 1966 Negozio storico Storica attività

Iseo BUIZZA GIANGUGLIEL MO & C. S.N.C. BUIZZA Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 1968 Negozio storico Storica attività

Iseo LEON D’ORO DI FONTANA LARA GELATERIA LEON D’ORO Bar e altri esercizi simili senza cucina 1977 Locale storico Storica attività

Lonato del Garda TRATTORIA BETTOLA SNC DI BOTTURI SILVANO & C. TRATTORIA BETTOLA Ristorazione con somministrazione 1964 Locale storico Storica attività

Lonato del Garda LA RASSICA SAS DI PIERGIUSEPPE BERTOLA E C. Trattoria Rassica Ristorazione con somministrazione 1910 Locale storico Locale storico

Lumezzane MADMAT’S ACCONCIATUR E DI MARTINOTTI MATTIA THE BARBER SHOP Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 1973 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Mazzano AGRI-COM DI SAVOLDI VALERIO E F.LLI S.N.C. aGRI-Com. DI SAVOLDI FRATELLI Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattierocaseari 1976 Negozio storico Storica attività

Monte Isola MAZZUCCHELLI MAZIA MACELLERIA MAZZUCCHELLI Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 1967 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Montichiari BOIFAVA & TORTELLI S.N.C. PASTICCERIA BOIFAVA Gelaterie e pasticcerie 1972 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Montichiari TRECCANI CERAMICHE S.R.L. TRECCANI CERAMICHE Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 1980 Negozio storico Storica attività

Orzinuovi FRANGUELLI GIACOMO E C. S.N.C. GIOIELLERIA FRANGUELLI Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria 1956 Negozio storico Storica attività

Ospitaletto BERSINI GABRIELLA PROFUMERIA GIADA Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale 1982 Negozio storico Storica attività

Ossimo MACELLERIA DOMENIGHINI S.R.L. MACELLERIA DOMENIGHINI Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 1967 Negozio storico Storica attività

Palazzolo sull’Oglio M.A. DI MOLINARI MARISTELLA E C. S.N.C. MOLINARI Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 1969 Negozio storico Storica attività

Poncarale BERGAMINI ANGELO MACELLERIA BERGAMINI Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 1976 Negozio storico Storica attività

Ponte di Legno LA BRASA DI DONATI ADRIANO LA BRASA “RISTORANTE PIZZERIA” Ristorazione con somministrazione 1982 Locale storico Storica attività

Pontevico TRATTORIA DELL’ANGELO DI MACCAGNOLA CLAUDIO & C. – S.N.C. TRATTORIA DELL’ANGELO Ristorazione con somministrazione 1967 Locale storico Storica attività

Pontoglio FARMACIA SBERNINI DEL DR. A. SBERNINI E C. S.N.C. Farmacia Sbernini Commercio al dettaglio di medicinali 1963 Negozio storico Storica attività

Pontoglio PEZZONI GIOVANNA GIOVANNA ACCONCIATURE Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 1980 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Pontoglio KRISSHOES DI BELLEBONO CRISTINA KRISSHOES Commercio al dettaglio di calzature e accessori 1970 Negozio storico Storica attività

Puegnago sul Garda PODAVINI CARNI S.R.L. PODAVINI CARNI Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 1963 Negozio storico Storica attività

Rezzato CAPRA GIOVANNI & C. S.N.C. ABBIGLIAMENTO CAPRA Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento 1948 Negozio storico Storica attività

Rezzato CRESCINI CAMPING SPORT S.N.C. DI CRESCINI FRANCESCO E BARBARA CRESCINI CAMPING SPORT Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 1977 Negozio storico Storica attività

Rezzato PANERIA CAFE’ DI FABBRO ALESSIO PANERIA Produzione di pane e prodotti di panetteria freschi 1977 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Rodengo Saiano BUIZZA ALBERTO BUIZZA ALBERTO HIFI Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 1983 Negozio storico Storica attività

Rodengo Saiano GONZINI SERRAMENTI SRL GONZINI GUERRINO SERRAMENTI IN ALLUMINIO Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 1978 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Rovato COSE MIE SRL COSE MIE INTIMO Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 1983 Negozio storico Storica attività

Rovato PONTOGLIO SCAVI S.R.L. IMPRESA PONTOGLIO Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 1973 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Rovato RAMERA DI RAMERA PAOLINO & C. SNC RAMERA INFISSI Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia 1968 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Rovato VALTELLINI – VALTELLINI LUCIA VALTELLINI Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 1983 Negozio storico Negozio storico

Sale Marasino AVALLI & MAZZUCCHELLI S.N.C. DI GUERINI AVALLI E MAZZUCCHELLI Riparazioni meccaniche di autoveicoli 1979 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Sale Marasino BERTOLI PIER LUIGI Barber shop Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 1982 Bottega artigiana storica Storica attività artigiana

Sale Marasino PANIFICIO E ALIMENTARI BRIOLA DI BRIOLA & C. S.N.C. BRIOLA1955 Commercio al dettaglio di pane 1962 Negozio storico Storica attività

Salò MARONI SRL MARONI Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 1895 Negozio storico Storica attività

Sirmione CRISTALLO SRL BAR CRISTALLO Bar e altri esercizi simili senza cucina 1977 Locale storico Storica attività

ToscolanoMaderno BONASPETTI CARLO EREDI S.N.C. DI BONASPETTI PIER ANGELO Frantoio Olive Bonaspetti Carlo Eredi Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria 1968 Bottega artigiana storica Bottega storica

Trenzano AGRICOLA NOLI S.R.L. agenzia agricola noli faustino Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio 1973 Negozio storico Storica attività