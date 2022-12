Manovra: ok alla caccia ai cinghiali, si potranno mangiare

mercoledì, 21 dicembre 2022

Roma – Via libera della commissione Bilancio della Camera all’emendamento a firma Tommaso Foti (Fratelli d’Italia) alla manovra che apre alla possibilità di abbattimenti di fauna selvatica per motivi di sicurezza stradale anche in aree protette e in città.

I cinghiali che saranno abbattuti, nell’ambito della misura inserita in manovra sulla caccia in città, saranno sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo saranno destinati al consumo alimentare. Lo prevede la versione finale dell’emendamento di Fratelli d’Italia alla manovra approvato in commissione Bilancio.