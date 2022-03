Short Track, Assoluti a Bormio: trionfano Valcepina e Spechenhauser

sabato, 12 marzo 2022

Bormio (Ch. Pa.)– Si chiudono con in copertina i volti di Martina Valcepina (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (Carabinieri) i Campionati Italiani Assoluti 2022 di short track andati in scena sul ghiaccio del centro tecnico federale di Bormio (Sondrio). Una seconda giornata vissuta tra sorprese e conferme dopo le prove di ieri su 500 e 1500 metri. Se al femminile Martina Valcepina (Fiamme Gialle) ha infatti amministrato il vantaggio accumulato chiudendo davanti a tutte le avversarie, al maschile si è invece assistito al sorpasso di Spechenhauser ai danni di Pietro Sighel (Fiamme Gialle) (Luca-Spechenhauser al centro Pietro Sighel a sinistra e Andrea-Cassinelli-a-destra-foto-©-Cristian-Maganetti)

Tra le donne la campionessa classe ’92, forte dei titoli sulle singole distanze dei 500 e 1500 metri, ha oggi ceduto il passo sui 1000 metri qualificandosi soltanto per la Finale B (poi vinta). Nella Finale A sulla distanza si è così imposta Cynthia Mascitto (Esercito) davanti a Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), assicurandosi il titolo tricolore nei 1000.

La super final dei 3000 è poi servita a decretare soprattutto gli altri gradini del podio overall con Arianna Valcepina (Fiamme Gialle) a quota 42 punti, Mascitto a 39 e Ioriatti a 37 prima del via e dunque in piena lotta per la top 3 alle spalle di Martina Valcepina. Nell’ultima prova il successo è però andato a Elisa Confortola (Fiamme Oro) con Mascitto e Ioriatti, nell’ordine, prime inseguitrici. Podio finale composto dunque da Martina Valcepina prima con 73 punti davanti alla Mascitto, seconda con 60 punti, e Ioriatti terza a quota 50 punti (a pari merito con Arianna Valcepina ma davanti in virtù del piazzamento nella super final).

Ribaltone improvviso invece al maschile sin dai 100 metri. Qui Luca Spechenhauser ha avviato la rimonta conquistando il titolo tricolore sulla distanza chiudendo primo davanti ad Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle) e Pietro Sighel, rispettivamente al 2° e 3° posto. Poi il valtellinese classe 2000 ha completato il suo capolavoro con il successo anche nella super final sui 3000 metri, distanza in cui alle sue spalle si sono piazzati Yuri Confortola (Carabinieri) e Pietro Marinelli (Esercito) con Sighel attardato e solo 5° sul traguardo. Classifica finale overall che ha dunque premiato Spechenhauser, nuovo campione italiano con 94 punti, primo davanti a Pietro Sighel con 86 punti e Cassinelli terzo a quota 50 punti.

Se il weekend dei senior si chiude e la mente già viaggia ai Mondiali di aprile a Montreal, domani lo spettacolo prosegue sul ghiaccio di Bormio con la terza giornata di gare dedicata agli Junior per le prove che decreteranno i campioni italiani delle categorie.