Hockey, Torino vince di misura contro il Pinè

lunedì, 5 dicembre 2022

Baselga di Pinè – La seconda fase del campionato di IHL Division I dell’Hockey Piné inizia con una sconfitta maturata all’overtime contro l’HC Real Torino. Come accaduto nella prima parte di stagione, quando i gialloneri affrontarono il Vinschgau in trasferta, il Piné perde l’incontro ma questa volta è successo davvero di tutto. È stata una partita combattuta quella del Palaghiaccio Tazzoli, in cui gli ospiti hanno recriminato per una rete non vista dai direttori di gara e per un rigore fallito, senza dimenticare l’infortunio di Brezzi che ha scombussolato le carte a disposizione di coach Valcanover. Molte le occasioni create dai due schieramenti, solo tre i gol, di cui due nei tempi regolamentari: al 44’ i locali si sono portati in vantaggio grazie alla firma di Gianluca Stefanati, a cui ha risposto capitan Daniele Colombini al 55’ su assist di Francesco Decarli. All’overtime, la firma di Nicolò Pace ha consegnato la vittoria al Real Torino.

Coach Andrea Valcanover non nasconde il suo dispiacere per il risultato, ma non fa drammi: «È successo un po’ di tutto, ma fa parte del gioco. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, ci è mancata anche un po’ di fortuna. Dobbiamo pensare positivo. Un augurio di pronta guarigione a Nicola Brezzi che ha avuto un infortunio e ha dovuto abbandonare la pista».

Anche Paolo Ciurletti, team leader dei pinetani, è sulla stessa linea d’onda: «Sapevamo sin dagli scorsi campionati che il Real Torino fosse una squadra difficile da affrontare. Nonostante la lunga trasferta i ragazzi hanno cercato d’imporre il loro gioco, ma gli avversari hanno saputo controbattere molto bene i nostri avversari.

L’infortunio di Brezzi ci ha messi nella condizione di giocare con solo quattro difensori, il che ci ha complicato un po’ la partita. Tutto sommato, torniamo a casa con un punto strappato alla capolista del girone Ovest. Ora dobbiamo metterci alle spalle quest’incontro e cominciamo a preparare un mese fitto d’impegni con la certezza di poter migliorare ancora».