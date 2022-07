Basket, Serie A: il calendario di Trento e Brescia

mercoledì, 27 luglio 2022

Trento – La nona stagione consecutiva della Dolomiti Energia Trentino in LBA Serie A si aprirà a Casale Monferrato, dove capitan Forray e compagni saranno ospiti della Bertram Tortona: nel weekend del 2 ottobre prenderà infatti il via la regular season 2022-23, con i bianconeri che giocheranno la prima partita casalinga la settimana successiva contro la Nutribullet Treviso.

Il calendario completo rilasciato da Lega Basket questa mattina ha decretato le tappe del percorso che vedrà i ragazzi di coach Lele Molin disputare 30 incontri di campionato prima degli eventuali playoff. Anche quest’anno, dopo aver già messo il format in campo la scorsa stagione, la LBA ha varato un calendario asimmetrico, nel quale il girone di ritorno non rispecchia quello dell’andata: l’ordine nel quale le squadre si affronteranno nel girone di andata è stato infatti modificato nel ritorno, così come la composizione delle gare nel turno stesso. Per i tifosi di Trento i “circoletti rossi” sul calendario sono molteplici: il 20 novembre alla BLM Group Arena arriva la Virtus Segafredo Bologna, il 18 dicembre sul parquet di Trento sarà il turno dei campioni d’Italia in carica dell’EA7 Emporio Armani Milano di Shavon Shields. A Santo Stefano i bianconeri saranno in trasferta a Trieste, il 2023 si aprirà invece in casa con il match del 2 gennaio previsto contro l’Happy Casa Brindisi alla BLM Group Arena. Il girone di andata della Dolomiti Energia Trentino si chiuderà sempre nel palazzetto di via Fersina con la sfida contro l’UNAHOTELS Reggio Emilia il 15 gennaio. Il girone di ritorno riprenderà dalla BLM Group Arena la settimana successiva con la sfida interna contro l’Openjobmetis Varese: in casa Forray e compagni giocheranno anche il sabato di Pasqua (l’8 aprile contro Trieste), e il 29° turno contro l’Umana Reyer Venezia in programma il 30 aprile prima del turno conclusivo sul campo della UNAHOTELS Reggio Emilia.

RUDY GADDO (Direttore Sportivo DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO): «Il percorso che ci attende in Serie A in questa stagione comincia subito su un campo ostico, quello di una squadra ambiziosa come Tortona che lo scorso anno ha saputo raggiungere le semifinali Scudetto: lavoreremo con umiltà per farci trovare pronti al via agonistico della lunga stagione 2022-23, che ci vede per la nona volta ai nastri di partenza della Serie A con la voglia di competere con tutti. Non vediamo l’ora di tornare a giocare di fronte al nostro pubblico e di vivere insieme le emozioni del campionato e della coppa».

LA FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA

Da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio 2023 le migliori squadre al termine della stagione regolare si sfideranno come di consueto nella Final Eight che assegnerà la Coppa Italia. La sede è ancora da definire.

I PLAYOFF

Resta immutato il format di quarti e semifinali che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale che si giocherà al meglio delle 7 gare. Le date verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.

BRESCIA INIZIA DA MILANO

Passa dal Mediolanum Forum di Assago la prima tappa del viaggio della Germani Brescia nel campionato di Legabasket Serie A 2022-2023, fissata per domenica 2 ottobre. Ad attendere la Germani in occasione del primo atto della nuova annata, che per Brescia vale l’approdo nella settima stagione consecutiva in serie A, è la sfida ad alta quota contro i campioni d’Italia dell’A|X Armani Exchange Milano (il ritorno è fissato per il 26 marzo).

Confermata anche per quest’anno la formula dell’asimmetria del campionato, con le gare di ritorno che non seguiranno l’ordine delle partite del girone di andata. Dopo l’avvio tra le mura meneghine, la Germani esordirà davanti al proprio pubblico domenica 9 ottobre nella sfida contro la Openjobmetis Varese (ritorno il 29 gennaio).

Seguirà, per la terza giornata di campionato, un nuovo impegno casalingo che vedrà la squadra biancoblù ospitare la neopromossa Givova Scafati (ritorno il 7 maggio per l’ultima gara di stagione regolare), per poi volare in Puglia ad affrontare la Happy Casa Brindisi (ritorno il 30 aprile) e concludere il mese di ottobre con l’incontro interno contro la Carpegna Prosciutto Pesaro (ritorno il 19 marzo). Novembre si aprirà con la trasferta sul campo della Nutribullet Treviso (ritorno il 22 gennaio), a cui seguirà il confronto con la Bertram Yatchs Derthona Tortona (ritorno il 16 aprile) e la sfida dell’Allianz Dome contro la Pallacanestro Trieste (ritorno 12 marzo).

E ancora, dicembre avanza con un calendario altrettanto ricco che prevede anche due turni, fissati di lunedì, durante le feste natalizie: il mese inizia con la gara contro la Gevi Napoli (ritorno il 2 aprile), procede con una tappa in laguna per affrontare l’Umana Reyer Venezia (ritorno il 19 aprile per l’unico turno infrasettimanale previsto), ripassa dal PalaLeonessa A2A dove la contendente sarà la Virtus Segrafredo Bologna (ritorno il 5 febbraio) e si concluderà, lunedì 26 dicembre, nuovamente sul parquet di casa contro la UNAHOTELS Reggio Emilia (ritorno il 23 aprile). Per le ultime tre giornate del girone di andata, da lunedì 2 gennaio a domenica 15 gennaio, Brescia battaglierà al PalaSerradimigni contro il Banco di Sardegna Sassari (ritorno il 12 febbraio), accoglierà la Dolomiti Energia Trentino (ritorno il 5 marzo) e affronterà fuori casa la Tezenis Verona, altra formazione neopromossa (ritorno l’8 aprile).

Come anticipato, la regular season prenderà il via domenica 2 ottobre e terminerà domenica 7 maggio. Alla fine del girone di andata, previsto per il 15 gennaio, le prime otto squadre classificate otterranno l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia, in programma da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio 2023 in sede da definire. Al termine della stagione regolare, le prime otto formazioni giocheranno i playoff scudetto secondo l’immutato format di quarti di finale e semifinali al meglio delle 5 gare e finale scudetto al meglio delle 7 gare.

Infine, sono previste due finestre riservate alle squadre nazionali che si qualificheranno ai Mondiali del 2023, da disputarsi nelle settimane da lunedì 7 novembre a martedì 15 novembre (l’Italia sarà impegnata venerdì 11 novembre in casa contro la Spagna e lunedì 14 novembre in Georgia) e da lunedì 20 febbraio a martedì 28 febbraio 2023 (le gare degli Azzurri sono previste giovedì 23 febbraio in casa contro l’Ucraina e domenica 26 febbraio in Spagna.