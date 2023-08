Atletica leggera: i risultati del Meeting Melinda a Cles

domenica, 27 agosto 2023

Cles (Trento) – Il Meeting Melinda ha regalato emozioni al centro per lo Sport ed il Tempo Libero di Cles (Trento), con le sfide che hanno coinvolte più di 500 atleti, tra i protagonisti delle prove assolute e gli interpreti delle competizioni giovanili che hanno aperto il pomeriggio organizzato dall‘Atletica Valli di Non e Sole.

Il Meeting clesiano (foto © Valeria Biasioni Fidal Trentino) ha potuto contare anche su una nutrita delegazione slovena in cui hanno spiccato le prestazioni di Vika Rutar – prima firma dei 100 in 12″32 e nei 400 in 56″18 – e dei connazionali Veronika Sadek e Svit Pozagi che hanno conquistato i 1.500 metri rispettivamente in 4’29″65 e 4’03″71.

Prove in cui si sono messi in evidenza tra gli altri la pusterese Ira Harrasser (12″44) seconda nei 100 metri davanti a Martina Larcher (Gs Trilacum, 12″75) e la moriana Lisa Bona (Us Quercia), pronta a farsi largo in piazza d’onore nel giro di pista con 57″61 per precedere la giovane trilacense Jennie Rizzi (Gs Trilacum, 58″53).

A proposito di giro di pista, intrigante secondo le attese è stata la sfida al maschile: a spuntarla è stato il bolzanino Ebrima Bojang battezzato dal cronometro in 49”31 per tenere a bada le velleità del trentino Michele Frizzi (Us Quercia), secondo sul piede del 49”76 e seguito a propria volta da tre compagni di team come il fiemmese Samuele Delladio (50”19), il giudicariese Mario Antolini (50”37) ed il beseno Simone Valduga (50”83).

Piuttosto incisiva nella pedana del peso si è quindi rivelata la vicentina Fuyuko Stella che con 14,43 si è issata al comando delle operazioni davanti alla valsuganotta Silvia Baitella (Us Quercia, 11,30) mentre nei 110hs a ben figurare è stato l’emiliano Oliver Mulas autore di un probante 14”66 ed imitato tra gli under 18 dal tionese Luca Failoni (Us Quercia, 15”75).

Sulla pedana del salto in alto c’era attesa per il padrone di casa Stefano Ramus (Atletica Valle di Non e Sole), vincitore del concorso con 2,06 davanti al veronese Marcello Donadoni (1,95) con i colori nonesi portati in trionfo anche nei 100 metri per merito di Francesco Carloni (Atletica Valli di Non e Sole), primo sotto il traguardo con 11”31 (-1,1 m/s) per lasciarsi alle spalle il più giovane Massimiliano Cofone (Us Quercia, 11”46).

Tra le prove giovanili under 16 che hanno aperto il pomeriggio spiccano il 12”66 negli 80hs della rotaliana Aurora Fadanelli (Atletica Rotaliana), il 10”77 controvento negli 80 metri di Beatrice Pedrotti (Lagarina Crus Team), l’1,59 nell’alto della veronese Fatima El Hariri e della bolzanina Sarah Peroni, il 14,64 nel peso del giovane padrone di casa Cristian Menapace (Atletica Valli di Non e Sole) ed il 14,02 nei 100hs di Frederic Schöpf, erede del padre Karl e della primatista italiana di eptathlon Gertrud Bacher.