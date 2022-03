Sci: quattro atleti delle Alpi Centrali convocati agli EYOF in Finlandia

sabato, 12 marzo 2022

Ponte di Legno – Sono stati ufficializzati i nomi degli atleti azzurri che parteciperanno all’edizione 2022 degli EYOF (Festival Europeo della Gioventù Olimpica), che si svolgeranno dal 20 al 26 marzo prossimi, a Vuokatti, in Finlandia. Sono sei le discipline coinvolte, per un totale di 33 atleti italiani presenti. Per le Alpi Centrali sono stati convocati Andrea Bertoldini e Federico Romele (sci alpino), Lucia Isonni (Sci di fondo) e Davide Compagnoni (Biathlon). Federico Romele (nella foto), originario di Pisogne (Brescia) ha già conquistato importanti risultati in questa stagione.