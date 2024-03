Tragedia stradale a Rovereto, morta una donna di 74 anni

mercoledì, 13 marzo 2024

Rovereto (Trento) – Indagini sulla tragedia che si è consumata in mattinata a Rovereto: una donna di 74 anni, Emma Maria Macaione, è stata travolta da un mezzo pesante in via Craffonara ed è morta.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 Trentino Emergenza, quindi i vigili del fuoco dei Corpo di Rovereto, la Polizia Stradale del compartimento Trentino che hanno avviato le indagini. L’equipe medica ha constatato sul posto il decesso della donna che da anni viveva a Rovereto. Sono in corso accertamenti, disposti dalla Procura di Rovereto, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente