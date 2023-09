Recuperati nella notte due alpinisti bloccati a cima Krapfenkarspitze

venerdì, 22 settembre 2023

Val Ridanna – Recuperati nella notte due alpinisti bloccati vicino a cima Krapfenkarspitze. Arrivati in cima i due alpinisti non avevano più le forze per scendere in Val Ridanna e hanno chiesto aiuto.

La mobilitazione del Soccorso Alpino altoatesino con l’elicottero di emergenza Aiut Alpin hanno sorvolato la zona e localizzati a circa 2400 metri di quota i due alpinisti. Le condizioni meteo, nebbia e pioggia, erano difficili e i soccorritori hanno raggiunto a piedi i due alpinisti, che sono stati recuperati nella notte in ipotermia e portati a valle.