Notte di lavoro per domare un incendio a Siniga di Pisogne

lunedì, 18 luglio 2022

Pisogne – Notte di lavoro per i vigili del fuoco e protezione civile: nella notte è scoppiato un incendio sotto l’abitato di Siniga, frazione di Pisogne (Brescia) e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme (Brescia) e il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile di Pisogne che hanno lavorato per ore, provvedendo a spegnere le fiamme. Ora è in corso la bonifica, che vedrà impegnati i volontari di Protezione civile. Non sono state interessate abitazioni.

Sul posto è giunto anche il sindaco Federico Laini, che ha ringraziato “le persone che per prime hanno allertato i soccorsi e gli abitanti di Siniga che hanno svolto un ruolo fondamentale nel domare le fiamme”.