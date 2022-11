Furti in supermercati a Bolzano: 9 denunciati dalla Polizia di Stato

martedì, 15 novembre 2022

Bolzano – Controlli e intensa attività per la Polizia di Stato di Bolzano: le pattuglie della Squadra Volante sono state ripetutamente chiamate ad intervenire per una serie di furti commessi soprattutto ai danni di attività commerciali, sia in centro città che in periferia.

I ladri sono ormai sempre più audaci e colpiscono nonostante la presenza di sistemi antitaccheggio e di telecamere di sorveglianza: il risultato è che, nella maggior parte dei casi, gli autori vengono individuati, nell’immediatezza del fatto oppure attraverso la successiva attività d’indagine.

Ben undici gli interventi delle Volanti per furti ancora in atto o appena consumati e 9 sono stati gli autori individuati e denunciati. La tipologia è quanto mai variegata: si va da una donna di 63 anni, sorpresa a rubare all’interno di un supermercato, a due giovani sorelle particolarmente aggressive che, soprese ad asportare della merce da un negozio in centro città, si sono date alla fuga spingendo con violenza un dipendente. Le ragazze sono state ben presto raggiunte da una pantera della questura e dovranno rispondere del più grave reato di rapina impropria a causa della violenza utilizzata per guadagnarsi la fuga.

In zona industriale, gli operatori della Polizia di Stato hanno recuperato un cellulare ed identificato gli autori del furto, seguendo le indicazioni della proprietaria, che, utilizzando l’apposita “app”, aveva individuato l’area dove si trovava il telefonino che le era stato rubato la sera precedente in discoteca.

Nella serata di sabato i poliziotti hanno effettuato un sopralluogo in seguito al furto di alcuni capi di abbigliamento di valore, ai danni di un negozio del centro, riconoscendo l’autore attraverso l’analisi delle riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza. Le immediate ricerche non hanno dato esito positivo ma, nel pomeriggio successivo, l’uomo è stato rintracciato e trovato ancora in possesso di uno dei giubbotti sottratti all’esercizio commerciale. Il predetto è stato pertanto denunciato a piede libero, mentre il capo di abbigliamento è stato sottoposto a sequestro.